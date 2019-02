Overvaller Domino’s Pizza vertrekt zonder buit

DEN HAAG - De man die in december het filiaal van Domino’s Pizza aan de Oude Haagweg in Den Haag overviel, is zonder buit vertrokken. Het jonge personeel werd bedreigd met een mes, maar gaf de man geen geld. De verdachte is gefilmd door de bewakingscamera’s.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 19 februari. Meer zaken zijn hier vinden.

Op maandag 10 december om 22.40 uur zijn er nog vijf personeelsleden aanwezig in de pizzeria. Ze zijn bezig met opruimen en schoonmaken. De winkel is al gesloten, maar de deur is nog niet op slot, omdat de bezorgscooters en fietsen nog naar binnen moeten.

Dan komt de overvaller binnen en hij loopt door naar een medewerker die achter de balie staat. Hij haalt een mes tevoorschijn en bedreigt de jongen daarmee. Hij roept dat hij geld wil hebben, maar het personeel maakt geen aanstalten om dat te geven. Dan vertrekt de overvaller weer. Hij loopt richting de tramhalte en de Groen van Prinstererlaan.



Signalement overvaller

Het gaat om een blanke man van tussen de 20 en 25 jaar oud. Hij is tussen de 1,75 en 1,90 meter lang. Hij draagt een donkere jas met capuchon, een donker petje, een blauwe spijkerbroek en donkere schoenen. Opvallend is zijn blauwe bandana met witte tekens. Hiermee bedekt hij zijn gezicht.

Verder viel het op dat hij wat met zijn schouders naar voren liep. Zijn rug stond een beetje bol en hij had zijn hoofd naar voren tussen zijn schouders. De politie hoopt dat iemand hem herkent aan de hand van de beelden of dat er getuigen zijn die de man op maandagavond 10 december hebben gezien in de buurt van de pizzeria aan de Oude Haagweg.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem