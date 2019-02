Dader van seksueel misbruik 16-jarig meisje laat riem achter

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - De man die in februari vorig jaar een 16-jarig meisje seksueel heeft misbruikt, heeft daarna zijn riem van het merk Santoni achtergelaten. De riem is, naast een volledig DNA-spoor, één van de vele aanknopingspunten naar de dader, die toesloeg in een afgelegen gebied tussen Capelle en Nieuwerkerk aan den IJssel. Na een onderzoek van bijna een jaar is hij nog niet gevonden en daarom vraagt de politie nu de hulp van het publiek.

Het meisje van 16 heeft op zaterdag 24 februari 2018 een feestje in een café in Capelle aan den IJssel. Ze gaat er op de scooter heen en heeft afgesproken om onderweg een vriendin op te halen. Rond 21.45 uur rijdt ze vanuit de wijk Schollevaar over de Klaas Klinkertweg, als ze ter hoogte van restaurant de Roode Leeuw een man passeert.

De man spreekt haar aan en zegt dat hij naar golfbaan Hitland in Nieuwerkerk aan den IJssel moet, omdat hij daar een feestje zou hebben. Omdat het die avond zo koud is, vraagt hij of ze hem een lift kan geven met haar scooter. Omdat de man netjes is gekleed en er normaal uitziet, denkt het meisje dat het geen kwaad kan. Ze appt haar vriendin dat het iets later wordt en laat hem achterop stappen.



Clubhuis verlaten

Ze rijden via de verlaten Blaardorpseweg naar het clubhuis van golfbaan Hitland. Daar aangekomen blijkt dat alles donker en leeg is. De man geeft aan dat hij waarschijnlijk verkeerd zit en vraagt een lift terug naar Capelle, om daar op zoek te gaan naar de juiste locatie. Op het moment dat ze weer over de Blaardorpseweg rijden, voelt het meisje ineens een mes op haar keel.

De man zegt dat hij geld nodig heeft voor drugs, maar het meisje heeft niets bij zich. Hij dwingt haar te stoppen. Ze moet haar scooter neerzetten en wordt daarna meegenomen de bosjes in. Dan beseft ze dat het niet om geld gaat, maar om haar. In de bosjes naast de Blaardorpseweg wordt het 16-jarige meisje seksueel misbruikt door de man.



Overlevingsmodus

Het slachtoffer probeert zich te verzetten en begint te gillen, maar ze ziet al snel in dat niemand haar zal horen in het afgelegen gebied. Ze gaat in de overlevingsstand en doet wat de man van haar wil, in de hoop dat hij snel vertrekt. Als ze weer op mag staan, blijkt dat de man nog andere plannen heeft.

Ze moet via het donkere park naar een afgelegen bankje rijden. Daar gaan ze zitten en de man vertelt allerlei verhalen over zichzelf en over zijn leven. Het meisje probeert er zoveel mogelijk van te onthouden. Na ruim een uur is het voorbij: de man wil dat ze terugrijdt naar Capelle aan den IJssel. In de wijk Schollevaar stapt hij van de scooter en dan kan het slachtoffer alarm slaan. Haar vriendin en ouders zijn op dat moment al een tijdje naar haar op zoek.



Emotionele impact

Het seksueel misbruik heeft veel impact op het meisje. De man moet hebben geweten dat ze pas 16 jaar was, omdat hij dat expliciet aan haar heeft gevraagd. Ook heeft hij gedreigd dat haar ouders haar dood in de bosjes zouden vinden als ze niet zou meewerken.

Ondanks de angst is het haar gelukt om voortdurend te blijven denken of ze een kans had om weg te komen. Maar de plek waar ze waren, was erg afgelegen. Bovendien had de dader haar telefoon, zodat dat vluchten geen optie was.



Volledig DNA-spoor

De politie heeft een volledig DNA-spoor van de dader, maar dat DNA-profiel komt niet voor in de databank. Het kan betekenen dat hij nooit met justitie in aanraking is geweest. Een andere optie is dat hij wel een strafblad heeft, maar dat hij nooit DNA heeft afgestaan.

Daarnaast lijkt de dader bekend in de omgeving van Capelle en Nieuwerkerk aan den IJssel. Hij wist allerlei afgelegen plekken te vinden, ook in het donker. Op het bankje waar de twee na het misbruik hebben gezeten, vertelde hij dat hij daar vroeger vaak kwam met vrienden. Toen hij in de wijk Schollevaar van de scooter stapte, zei hij dat hij daar in de buurt bij een vriend zou blijven slapen.



Signalement verdachte

Het gaat om een blanke man, die goed Nederlands spreekt. Hij maakte een nette indruk. Het meisje schat hem tussen de 25 en 28 jaar. Zelf heeft hij gezegd dat hij 32 jaar oud is. Hij had volgens het slachtoffer een bruin/rossig baardje met krullen. Nu hoeft hij dat baardje niet meer te hebben.

Hij droeg een halflange donkergrijze of donkerblauwe winterjas van een harde matte stof met twee hele diepe zakken, mogelijk met capuchon en een flap over de rits. Verder een strakke witte boxershort met een zwarte rand en nette bruine puntschoenen. Hij heeft verschillende sigaretten gerookt uit een dun wit pakje. Later is op de plek waar het meisje is misbruikt een Camel-sigaret gevonden.



Riem en mes achtergelaten

Op de plek van het misbruik, langs de Blaardorpseweg, zijn de riem en het mes van de dader gevonden. De riem is blauwgrijs en van het Italiaanse merk Santoni. Waarschijnlijk is hij veel gedragen, want er zijn veel gebruikerssporen op te zien. Het mes is een vrij standaard model met kartels.

In beide gevallen hoort de politie het graag als iemand weet wie zo’n riem en mes had, maar na 24 februari vorig jaar ineens niet meer. Verder heeft het meisje nog onthouden dat hij een klein flesje met vloeistof bij zich had. Dat leek op een flesje van Zwitsal.



Poeder snuiven met schaar

Op het bankje heeft de dader een aantal keer wit poeder uit een doorzichtig zakje opgesnoven. Vermoedelijk gaat het om cocaïne. Wat opviel, is dat de man dit met een schaar uit het zakje haalde en het poeder van de schaar snoof. Mogelijk is dit een gewoonte van hem en zegt dat iemand iets.

De kans is groot dat de dader een drugsprobleem heeft. Hij heeft gezegd dat hij hier maar moeilijk vanaf komt. Mogelijk is dat drugsgebruik bekend bij mensen in zijn omgeving. Ook de omslag in zijn gedrag kan iemand iets zeggen: eerst was hij een aardige man, die met een smoes een lift regelde. Daarna werd hij gewelddadig en misbruikte hij het meisje. Daarna was hij weer de aardige man, die zelfs nog zijn excuses aanbood.



Persoonlijke verhalen

Terwijl het meisje en de dader na het misbruik op het bankje zaten, heeft hij een aantal mogelijke details over zijn leven verteld. De politie weet niet of die verhalen kloppen, maar het zou wel kunnen dat hij die verhalen vaker vertelt en dat iemand ze herkent. Zo zou de man uit Amsterdam komen.

Ook zou zijn vrouw zijn overleden aan borstkanker en van Antilliaanse of Cubaanse afkomst zijn. In ieder geval een afkomst die op 'aanse' eindigde, volgens het slachtoffer. Verder vertelde hij uitvoerig over zijn dochter die vorig jaar 6 jaar was. Inmiddels zou ze dus 7 jaar oud zijn. Hij heeft verteld dat zij bij zijn ouders zou verblijven vanwege zijn drugsprobleem. Zowel zijn vrouw als dochter zouden bruine krullen hebben.



Geld verdiend met XTC

Ook zei de man dat hij in aanraking is geweest met de politie. Er zou bij een controle bij hem thuis veel geld gevonden zijn, dat hij had verdiend met de handel in XTC. Volgens de man zou hij daarvoor hebben vastgezeten.

De politie heeft in de systemen gezocht naar iemand die in dit verhaal past en die mogelijk de dader zou kunnen zijn. Diegene is niet gevonden. Ook dit verhaal kan dus onzin zijn, maar het is ook mogelijk dat hij dit vaker vertelt en dat iemand het herkent.



Zorgvuldig onderzoek

Wie na het horen van dit verhaal denkt dat hij of zij iemand kent die de dader weleens zou kunnen zijn, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.

De politie benadrukt dat er heel zorgvuldig wordt omgegaan met informatie van tipgevers in deze zaak, omdat het een zware beschuldiging is om door te geven dat iemand mogelijk een meisje van 16 heeft misbruikt. Als er bijvoorbeeld een naam wordt genoemd, wordt er eerst aanvullend onderzoek gedaan en bewijs gezocht, voordat er actie wordt ondernomen richting die persoon.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem