'Radio-dj Bob van Huët (88) leefde voor zijn luisteraars en stierf in het harnas'

DEN HAAG - In zijn woonplaats Den Haag is de bekende radio-dj Bob van Huët op 88-jarige leeftijd overleden. Van Huët was bekend van het verzoekplatenprogramma Muziekboeket dat op verschillende lokale zenders was te beluisteren. De naar eigen zeggen oudste radio-dj van Nederland leed aan longkanker. Een daarover heen gekomen longontsteking is hem fataal geworden

In de jaren zeventig werd Van Huët een bekende radiopersoonlijkheid. Hij presenteerde toen onder de schuilnaam MR X bij de bekende Haagse piratenzender Radio Centraal. Zijn vrouw wilde dat hij daarmee stopte omdat de zender vaak werd opgerold door de Radiocontroledienst.

Hij maakte vervolgens de overstap naar de ziekenomroep ZOBA, waar hij vijftien jaar de plaatjes aan elkaar praatte. Ondertussen was hij ook actief als conciërge op Gymnasium Haganum.



'Er werd echt tegen hem opgekeken.'

Van die periode bij de ziekenomroep kent Radio West-presentator Tjeerd Spoor hem. 'Ik was zeventien en ging net radio maken', vertelt Spoor. 'Toen zat hij er al, draaide hij verzoekplaatjes. Er werd echt tegen hem opgekeken.'

Van Huët was een populaire DJ en had een vaste kern luisteraars. 'Tot in het buitenland toe', weet Spoor nog. 'Dat waren mensen die eerst in Nederland woonden en daarna over de grenzen trokken, maar ze luisterden nog steeds naar hem.'



Luisteraars in Australië

Die populariteit herkent ook voormalig Radio West-presentator Pieter Kuipers. 'De laatste jaren maakte hij Muziekboeket bij Midvliet FM, de lokale omroep voor Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. Maar hij had ook regionale, luisteraars zoals mensen uit de wijk Loosduinen, waar hij woonde. En door het internet zelfs wereldwijd. Er werd naar hem geluisterd in de Nederlandse gemeenschap in Australië.'

Maar niet alleen 'down under' waren er luisteraars te vinden. 'Hij had nog veel contact met de leerlingen van Gymnasium Haganum waar hij jarenlang werkte', weet Kuipers. 'Die luisterden ook naar zijn programma en kwamen zelfs bij hem thuis op bezoek. Op Facebook zie je ook oud-leerlingen die een bericht over hem hebben geschreven.'



Arbeidsethos

De vaste fanschare kwam onder andere door het arbeidsethos van de DJ. 'Hij ging zelf langs bij de mensen om verzoekjes op te halen. Hij draaide wat zij mooi vonden, wat ze echt wilden horen', vertelt Spoor met enige melancholie.

Door die instelling - leven voor de luisteraars - liep hij een carrière bij Omroep West mis. De radio-dj was kandidaat om de eveneens zeer populaire Arie (pseudoniem van Jaap Alleblas,red.) van 'Arie op muzieksafari' op te volgen. Dat is er uiteindelijk niet van gekomen. Van Huët wilde alleen de verzoeknummers van zijn luisteraars draaien. Hij verschilde daarover van mening met de toenmalige leiding van Radio West.



Levenswerk Muziekboeket

Spoor nam een keer het radioprogramma van Van Huët over en zag hoe moeilijk de rol als dienende dj was. 'Ik moest muziek draaien waar ik niet veel mee had', weet de stem van het huidige Radio West-programma Studio Haagsche Bluf. 'Je moest echt draaien wat de luisteraar wilde horen. Veelal Nederlandstalig. Je zat er compleet in dienst van de luisteraar.'

De laatste jaren heeft Bob van Huët zijn Muziekboeket kunnen maken bij Midvliet FM, de lokale omroep voor Leidschendam Voorburg en Wassenaar. Hij kreeg te horen dat hij leed aan longkanker, maar wilde niet van stoppen weten. Hij had een hechte band met zijn vele vaste luisteraars van wie hij een groot aantal persoonlijk kende. Zijn levenswerk Muziekboeket gaat door met Kuipers achter de panelen.



Bob was heel hartelijk

'Ik had wel wat angst toen ik hem in het najaar 2017 benaderde om het programma over te nemen', vertelt Kuipers. 'Het was bekend dat hij longkanker had en ik was bang dat hij mij zou afwijzen. Niets was minder waar. Hij was heel hartelijk.'

'Hij had een uniek radioprogramma', vervolgt Kuipers. 'Ik vond dat dat programma moest blijven. Voor mensen rond de tachtig jaar is er bijna geen radio meer.' Over het leven van Van Huët verscheen in 2015 zelfs een boek: 'Bob de rebel'.



Op straat aangesproken

Daaropvolgend ging Kuipers in de leer bij Van Huët. ‘Ik kwam bij hem thuis en hij had een collectie met wel vijfduizend cd’s. Niet wekelijks, maar wel vaak schoof ik bij hem aan en zag ik met welke bezieling hij het programma presenteerde. Heel de week was hij ermee bezig, dan werd hij op straat aangesproken door mensen die een verzoekje hadden of iets wilden vertellen. Hij leefde naar de uitzending op zondag toe.'

Sinds begin februari heeft Kuipers het programma definitief overgenomen. 'Bob had die longontsteking en hoge koorts. Hij kon niet meer presenteren. Maar hij hield het programma nauwlettend in de gaten. De uitzending werd namelijk ook als video gestreamd en hij zag vanuit zijn ziekbed mij rommelen met allerlei papiertjes met verzoekjes erop. Daar was hij vlak voor zijn dood nog kritisch over.'



Nooit chagrijnig

In alle reacties staat de mens Van Huët centraal. 'Een bijzonder hartelijk persoon', noemt Kuipers hem. 'Altijd vriendelijk, altijd vrolijk. Maar kritisch als het moest!'

‘Een echte Hagenees’, herinnert Spoor zich. ‘Een vrolijke man. Ik kon altijd met hem lachen en hij zat vol grappen. Bovenal was hij nooit chagrijnig. Een paar weken geleden draaide hij nog plaatjes. Je kunt zeggen dat hij in het harnas doodging.’

In december 2015 was Van Huët te gast in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf.