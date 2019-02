Na openbaring relatie met Lilian Marijnissen: Bart Nolles overspoeld met reacties

DEN HAAG - Nadat SP-voorvrouw Lilian Marijnissen en sportjournalist Bart Nolles maandag hun relatie wereldkundig maakten via sociale media, is het kersverse koppel overspoeld met reacties. Dat zegt Nolles tegen Omroep West. Eigenlijk wil hij momenteel geen interview geven, maar omdat hij een bekend gezicht is van onze omroep wisten we hem toch wat antwoorden te ontfutselen.

'We hebben best veel reacties gekregen', vertelt hij stralend. 'Hele fijne en warme reacties. Het is leuk om te lezen dat mensen het ons gunnen.' Nolles is een echte 'voetbalman' en die liefde voor de sport bracht hem ook bij de aardse liefde, zo blijkt.

'Via de media en Feyenoord zijn we met elkaar in contact gekomen. Ik ben vrij veel bij Feyenoord vanwege mijn werk bij RTL en RTV Rijnmond. Lilian is Feyenoord-supporter. Dus raakten we in eerste instantie aan de praat over Feyenoord', vertelt Nolles.



Stilhouden lukte niet meer

Van het één kwam blijkbaar het ander. Maar het duo, hij dus bekend uit de sportjournalistiek en zij uit de landelijke politiek als prominent Kamerlid van de Socialistische Partij, besloot het prille geluk eerst nog even binnenskamers te houden. Maar dat ging - hoe toevallig vlak na Valentijnsdag - niet meer, zegt Nolles.

'We wilden elkaar eerst in alle rust leren kennen en dat is gelukt. Er begonnen wat vragen te komen vanuit de media. Dus toen hebben we het maar naar buiten gebracht.'



Nolles schurkte eerder tegen de macht aan

Toch leek het koppel misschien wel voorbestemd. Nolles vergaarde landelijke roem toen hij ADO-speler Tom Beugelsdijk in een interview voor TV West vergeleek met een tomaat - hét symbool van de Socialistische Partij. Die kwam daarop met zijn bekende uitspraak: 'Rustaaagh'. Ook is het misschien niet zo toevallig dat Nolles een bekende dame voor zich heeft weten te winnen.

De sympathieke sportverslaggever verkeerde namelijk al langer in hogere kringen. Zo wist hij de Russische president Vladimir Poetin te verleiden - al was het maar voor een quote - en wist de Napoleon van de Nederlandse sportjournalistiek zelfs onze koning Willem Alexander voor zijn microfoon te krijgen. Of Nolles onder het streng socialistische regime in huize Marijnissen voortaan alleen nog maar linksbenige voetballers mag interviewen en of hij zijn schoonvader eigenlijk al heeft ontmoet, daarop wil Nolles momenteel geen antwoord geven.