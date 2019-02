Gelekt politiedossier: zelfverwondingen en bedreigingen met messen in azc

RIJSWIJK - Een kleine groep Noord-Afrikanen in het asielzoekerscentrum (azc) in Rijswijk heeft zichzelf tijdens of na hun aanhouding ernstig verwond. Ook waren er verschillende zelfmoordpogingen. Dat blijkt uit stukken van de politie die in handen zijn van Omroep West. De criminele asielzoekers willen zo onder hun straf uitkomen of medicatie krijgen, schrijft de politie. De gemeente zegt geen informatie te hebben over zelfverwondingen en verwijst naar de politie.

In het asielzoekerscentrum in Rijswijk wonen momenteel bijna 450 mensen. Begin deze maand werd bekend dat het aantal incidenten op en rond het centrum fors is gestegen. Een groepje van zo'n zestien personen vertoont crimineel gedrag. Het gaat om mensen uit 'veilige' landen, die geen kans maken op asiel in Nederland. 'In het azc Rijswijk is in het najaar van 2018 een toestroom ontstaan van deze Noord-Afrikaanse asielzoekers', staat in het politiedossier.

De zelfverwondingen zijn volgens de politie een nieuw fenomeen. In het politiedossier over het azc in Rijswijk staat: 'De surveillancedienst heeft aanzienlijk meer meldingen, waar zij vaak te maken krijgen met agressie, zelfverwonding om (vermoedelijk) strafvervolging te ontlopen. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties en is vervolging moeizaam.'



Zeer ernstig en bedreigend voor personeel

De zelfverwondingen, pogingen tot zelfmoord en het gestoorde gedrag van een kleine groep bewoners houdt agenten flink bezig. 'Dit fenomeen is zo ernstig en bedreigend voor het personeel van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), beveiliging en politie, dat veel geweld moet worden toegepast om deze personen onder controle te krijgen. Dit alles vergt veel capaciteit en zorgt voor onrust binnen het basisteam.'

De wijkagenten van de Plaspoelpolder zijn dagelijks op het azc. Ze krijgen meldingen van overlast, vechtpartijen, alcohol- en drugsgebruik, intimidatie, inbraken, winkeldiefstal, heling en bedreiging met messen. 'Messen worden wekelijks aangetroffen bij of rondom deze Noord-Afrikaanse asielzoekers,' zo staat in het dossier. 'Het aantal overlastmeldingen is in 2018 met 95% toegenomen ten opzichte van 2017.'



Niet stoppen met criminele activiteiten

Opvallend is dat de politie schrijft dat de groep Noord-Afrikaanse asielzoekers een gesprek heeft gehad met de locatiemanager van het azc. 'In dit gesprek hebben de asielzoekers duidelijk te kennen gegeven dat het zakgeld dat men krijgt per week niet voldoende is en dat men veel meer geld nodig heeft om te kunnen leven. De Noord-Afrikaanse asielzoekers hebben duidelijk te kennen gegeven niet te stoppen met de criminele activiteiten.'

Eerder liet burgemeester Michel Bezuijen van Rijswijk weten dat er sinds november meer incidenten zijn in het azc in Rijswijk. Hij sprak over ruzies, diefstal, mishandeling en openlijke geweldpleging. In een reactie laat de gemeente Rijswijk weten dat de burgemeester citeerde uit een rapportage van de politie waarin 'in algemene zin is ingegaan op de aard van de incidenten'. Bijzonderheden kende hij niet.



Plan van aanpak in de maak

Volgens de burgemeester heeft hij naar aanleiding van eerdere klachten de politie gevraagd een plan van aanpak te maken. Daar wordt op dit moment nog aan gewerkt. Verder zegt hij - geconfronteerd met het gelekte dossier dat in handen is van Omroep West - geen details te kennen, ook niet over een groep asielzoekers die constant crimineel gedrag vertoont. De burgemeester weet evenmin of zestien personen die op een 'toplijst' zijn geplaatst nog in Rijswijk zitten en extra in de gaten worden gehouden.

Het asielzoekerscentrum in Rijswijk is in oktober 2016 geopend, met het doel drie tot vijf jaar open te blijven. De huidige driejarige verbintenis loopt af op 31 augustus dit jaar. Begin mei beslist de burgemeester van Rijswijk of het azc nog twee jaar langer open blijft.

