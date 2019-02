Deel dit artikel:













Kiki Bertens uitgeschakeld in Dubai Kiki Bertens | Foto: Orange Pictures

WATERINGEN - Kiki Bertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in Dubai. De tennisster uit Wateringen, die in de eerste ronde was vrijgeloot, moest dinsdagochtend haar meerdere erkennen in de Slowaakse Viktoria Kuzmova.

Bertens - die als zevende was geplaatst - verloor de eerste set met 6-2, maar herstelde zich daarna. De tweede set veroverde de nummer acht van de wereld met 6-4 en daarmee dwong ze een beslissende derde set af. In de loop van de wedstrijd worstelde ze echter steeds meer met haar opslag. Kuzmova benutte de kansen die Bertens haar gaf en liep in de derde set uit naar een 4-1 voorsprong. De Wateringse vocht zich toch nog terug, maar kon het duel in de tiebreak toch niet afmaken. Ze kwam in de tiebreak nog wel op een 3-0 voorsprong, maar kon die marge niet vasthouden. Bertens dwong nog wel een wedstrijdpunt af, maar kon dat niet benutten. Daarop trok de 20-jarige Kuzmova het duel over de streep: 6-8.

Doha Een week geleden, op het WTA-toernooi in Doha, was de kwartfinale het eindpunt voor Bertens. Toen moest de Wateringse haar meerdere erkennen in de Belgische Elise Mertens, die het toernooi uiteindelijk won.