Een snelle parkeerboete? Lees hier hoe dat komt

DEN HAAG - Hoe kan het dat ik zo snel een parkeerboete heb gekregen en hoe werkt de handhaving van het betaald parkeren nou precies? Monica Tuijnman uit Den Haag vroeg het zich af nadat ze in de Vruchtenbuurt in Den Haag al na 5 minuten nadat de parkeertijd in de straat inging een parkeerboete kreeg. Ze riep de hulp in van de rubriek Rake Vragen.

Tuijnman is te gast bij de afdeling parkeerhandhaving van de gemeente Den Haag. Daar krijgt ze uitleg van Peter van Vliet van de handhavingsorganisatie van de gemeente Den Haag. Hij vertelt haar over de vier scanauto's waarmee wordt gecontroleerd of er parkeergeld (in vakjargon: parkeerrecht) is betaald.

Peter van Vliet: 'De controle vindt plaats met de camera's op de auto. Op het dak van de scanauto's zitten aan beide zijden van de auto drie camera's. De camera's maken foto's van kentekens van auto's in straten waar je moet betalen om te mogen parkeren.'



Controle kentekenfoto's door de Deskforce

De gemaakte foto's worden doorgestuurd naar het nationaal parkeer register. Daar wordt gekeken of er parkeergeld is betaald via de parkeermeter voor je GSM app. Van Vliet: 'Als er niet is betaald worden de bewuste foto's doorgestuurd naar onze zogenoemde Deskforce. De Deskforce is een computer waarop gekeken wordt naar de foto's met daarop voertuigen waarvoor geen parkeerrecht (red. parkeergeld) is betaald.'

Van Vliet: 'De collega's van de Deskforce-afdeling kijken of de foto, het kenteken en de situatie op de foto helder zijn. Als dat zo is wordt de naheffingsaanslag via de computer geregeld. Is het kenteken of de situatie op de foto onduidelijk dan sturen collega's met een scooter naar het bewuste voertuig toe. Die gaan kijken hoe de situatie ter plaatse is om eventueel alsnog een naheffingsaanslag op te leggen.'



5 minuten respijt

Dat Tuijnman haar auto al zo snel nadat de parkeertijd inging werd gefotografeerd door de scanauto lijkt puur toeval. Het is niet zo dat handhavers met scanauto's bewust net na het ingaan van de parkeertijd in een straat controles uitvoeren.

Overigens heb je tot 5 minuten nadat je geparkeerd hebt, de kans om bij de parkeermeter of via een app een parkeerticket te kopen. Wordt je voertuig binnen die 5 minuten gefotografeerd door de scanauto dan wordt parkeerboete 'niet uitgeschreven.'



Nog wat weetjes en cijfers

De parkeerhandhavers hebben geen vaste route die ze afleggen. Gemiddeld wordt in Den Haag door de vier scanauto's elke parkeerplek minimaal 1 keer per 20 uur gecontroleerd. Gebieden/straten waar de parkeerdruk hoog is worden het meest gecontroleerd. Ook plekken in de stad waar automobilisten vaker hun auto parkeren zonder te betalen worden frequenter gecontroleerd door de handhavers.

Aantal naheffingen (parkeerboetes) in Den Haag:

Jaar 2016 aantal 165.122

Jaar 2017 aantal 202.988

Jaar 2018 aantal 236.199



