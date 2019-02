Waarom taxichauffeurs aan de bel trekken: 5 vragen over Uber

DEN HOORN - Taxichauffeurs trekken dinsdag massaal naar het Malieveld in Den Haag om te protesteren tegen Uber. De Nederlandse taxibranche is helemaal klaar met de concurrerende taxidienst en wil dat de overheid ingrijpt.

Wij zetten vijf veelgestelde vragen over Uber voor je op een rijtje.



Wat is Uber?

Uber is een Amerikaanse internetonderneming die bemiddelt tussen reizigers en aanbieders van personenvervoer. Daarvoor wordt een commissie gevraagd van 25 procent (exclusief btw). Ook verdient het bedrijf aan het gebruik en de verkoop van persoonsgegevens. Naar schatting heeft het bedrijf wereldwijd zo'n honderd miljoen gebruikers.

In 2009 werd Uber opgericht en al snel stond de taxiwereld in de Verenigde Staten op zijn kop omdat veel mensen gebruik maakten van de dienst. Veel chauffeurs kwamen in opstand. Met name de dienst UberPop, waarbij 'jan en alleman' met zijn eigen auto voor taxi kon spelen, kreeg veel kritiek. In sommige Amerikaanse steden werd de dienst zelfs verboden.

In 2012 vestigde het bedrijf zich in Amsterdam en breidde langzaam uit naar andere steden. De dienst is nu ook actief in Den Haag. In juli 2014 werd in Amsterdam de dienst UberPop gelanceerd, in december 2014 werd deze verboden door de rechter. Uber stopte zelf bijna een jaar later met Uberpop in Nederland.



Hoe gebruik ik het?

Om een 'Uber' op te roepen, maak je gebruik van de app. Die kun je downloaden op iOS en Android. Je geeft aan waar je naartoe wilt en dient een verzoek in. De app koppelt je dan aan de dichtstbijzijnde wagen die beschikbaar is.

Voordat je een rit aanvraagt, krijg je een prijsindicatie te zien. Een ritje is meestal goedkoper dan een reguliere taxi. Als het ritje is beëindigd, krijg je ook de optie om fooi te geven. Deze gaat in zijn geheel naar de chauffeur. Betalen gaat geheel digitaal dus.



Hoe verschilt een Uber-chauffer van een taxichauffeur?

Aangezien UberPop verboden is in Nederland, krijg je als je een Uber bestelt een chauffeur met een taxivergunning. Om als Uber-chauffeur te kunnen rijden, heb je een chauffeurskaart nodig. Dat is een soort uitbreiding op je rijbewijs. Ook moet je als ondernemer staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en moet je rijden in een auto met een blauw kenteken, de taxikentekenplaat. Een taxi mag echter wel op een taxistandplaats staan, een Uber mag dat niet.

De regels voor Uber worden aangescherpt naar aanleiding van drie dodelijke ongelukken met Uber-taxi's eind vorig jaar en begin dit jaar in Amsterdam en omgeving. Chauffeurs moeten voortaan minimaal 21 jaar oud zijn en minstens één jaar rijervaring hebben. Ook moeten jonge chauffeurs verplicht een training volgen over verkeersveiligheid.



Wat verdient een Uberchauffeur?

Daar is veel discussie over. Een chauffeur bepaalt zelf hoeveel ritjes die aanneemt, maar het is moeilijk om te bepalen hoeveel je precies kan verdienen. Volkskrant-journalist Jeroen van Bergeijk besloot dit in 2017 uit te zoeken. Hij werkte vijf maanden als chauffeur bij Uber.

Destijds adverteerde Uber dat je als chauffeur zo'n duizend euro per week op je rekening krijgt bijgeschreven. Na een moeizame beginperiode lukt het vijftiger Jeroen om iets meer te verdienen dan het bruto minimumloon, dat is 10,04 euro per uur bij een werkweek van 36 uur voor iemand van 22 jaar of ouder. Van Bergeijk verdiende 10,57 euro bruto per uur. Geen vetpot dus.

Taxichauffeurs kunnen er voor kiezen om naast hun reguliere ritjes ook voor Uber te rijden. Er zijn echter geen cijfers hoe vaak dit wordt gedaan.



Waarom wordt er geprotesteerd?

Op het Malieveld in Den Haag protesteren taxichauffeurs dinsdag tegen Uber. Zij zijn het niet eens met de in hun ogen oneerlijke concurrentie met taxiorganisatie Uber die vaak lagere ritprijzen heeft. Ook worden de verzekeringspremies van taxichauffeurs flink opgetrokken, zij menen dat dit komt door de recente ongelukken waarbij Uberchauffeurs betrokken waren.

LEES OOK: Taxiprotest in Den Haag leidt tot files op A4 en A13





De taxichauffeurs willen een petitie overhandigen. Hun belangrijkste eis lijkt te zijn dat het aantal taxi's in grote steden wordt begrensd. Zo is het aantal actieve taxi's in Amsterdam de laatste jaren flink toegenomen. Het liefste willen de chauffeurs dat Uber wordt verboden in de grote steden.

Ook willen de chauffeurs dat de overheid de vakbekwaamheidseis weer invoert. Die werd per 1 januari 2016 afgeschaft door toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma omdat ze vond dat de theoretische eis 'te weinig toegevoegde' waarde bood voor consumenten.