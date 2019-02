Onverlaat steelt lichtgevend hart van Leids restaurant: 'Dit is een duur geintje'

DEN HAAG - Het klonk allemaal zo liefdevol: een lichtgevend hart in je cafe-restaurant neerzetten, vanwege Valentijnsdag. Maar dat is de bekende Waag aan de Aalmarkt in Leiden slecht bekomen. Iemand is er namelijk in de nacht van zaterdag op zondag in geslaagd de dure hartvormige verlichting te ontvreemden. 'Gewoon, zo onder zijn arm', klinkt het beduusd. Het hart van de Waag is gebroken door de actie.

'Het is gewoon te zien op beelden. Een man met een groene jas neemt om acht minuten voor één 's nachts het ding mee naar huis.' Bedrijfsleider Melvin Dekker van De Waag is nog steeds onthutst door de brutale hartendief. 'Het was pas de tweede dag dat het hart er stond.'

Eerder werd het ding na sluitingstijd binnen gehaald, maar nu blijkt dat iemand dus - terwijl de zaak volop in bedrijf was - het ding ongegeneerd heeft kunnen stelen. Had dan niemand dat door? 'Nee, op dat moment niet', verzucht de bedrijfsleider.



Pijnlijk telefoontje

De lichtdecoratie kost zo'n 1200 euro. Pijnlijk detail: de versiering was geen eigendom van De Waag, maar gehuurd bij een bedrijf. 'Dat was wel een pijnlijk telefoontje, ja. Dat was echt niet fijn', zegt Dekker.

Toch kan hij er nog wel een beetje om lachen. 'We zijn in het hart geraakt', klinkt het cynisch. 'Ik hoop dat het weer gelijmd kan worden.' De brutale dief is trouwens nog niet jarig: als hij zich niet snel meldt, gaat De Waag aangifte doen.



Verdachte haarscherp te zien

De dader staat dus op beeld. 'Het is dus een man in een groene jas en er stonden nog meer jongens omheen.' Is het een studentengrap? 'Nou, dat hoop ik niet. Het is geen leuk grapje.'

Mocht de dader zich melden, dan is 'sorry' genoeg. Dekker: 'Zeker weten, natuurlijk. Ik snap het ook wel. Het was al wat later, iemand had misschien een bakkie op en dacht grappig te zijn', zegt hij begripvol.



Zou iemand zich melden?

Hij is blij dat Omroep West er aandacht aan besteedt. 'Maken jullie een berichtje? Oh, hartstikke lief', zegt de bedrijfsleider. 'Ik hoop echt dat iemand zich meldt.'

Wij steken Dekker natuurlijk graag een hart onder de riem. Maar voorlopig is het nu dus afwachten of hij het lichtgevende decoratiemateriaal ooit nog terugkrijgt.