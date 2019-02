Deel dit artikel:













Roofmoordenaar opgepakt in Den Haag Archieffoto

DEN HAAG - De politie in Den Haag heeft dinsdag een 38-jarige man uit Bulgarije gearresteerd die werd gezocht in Duitsland. De man is daar veroordeeld voor een roofmoord in een casino in Berlijn in 2015, waarbij een medewerker om het leven kwam. De verdachte werd veroordeeld tot een celstraf van zes jaar, maar was sinds november vorig jaar voortvluchtig.

De Bulgaar werd dinsdagochtend door een arrestatieteam in de boeien geslagen, meldde het Openbaar Ministerie (OM). Hij werkte in Den Haag als dj in een discotheek en verbleef bij zijn zus. De Nederlandse en Duitse opsporingsautoriteiten hebben samengewerkt bij de opsporing en aanhouding. Het OM verwacht dat hij binnenkort wordt overgeleverd aan Duitsland om het restant van zijn straf uit te zitten.

Geen commentaar Waar in Den Haag de man is gearresteerd en in welke discotheek hij draaide, wilde een woorvoerder van het Openbaar Ministerie dinsdagmiddag tegenover Omroep West niet zeggen.