LIVE: Rechter buigt zich over moord op yogalerares Julia

DEN HAAG - De rechter behandelt woensdag de moord op de Russische yogalerares Julia. Haar partner, Andrei K., zou haar in januari 2018 hebben vermoord en in stukken hebben gezaagd in hun huis aan de Neptunusstraat op Scheveningen. De 41-jarige Rus hoort halverwege de dag de strafeis van het Openbaar Ministerie (OM).

Onze verslaggever Anniek Enthoven twittert live vanuit de rechtbank. Bekijk haar tweets onderaan dit artikel.

K. had Julia op 9 januari 2018 als vermist opgegeven. De baliemedewerkster vertrouwde de zaak niet. Toen agenten een paar dagen later het huis doorzochten, vonden ze de vrouw. Het lichaam van de Russische yogalerares werd in stukken gevonden in een kist met aarde op het balkon. K. heeft bekend dat hij het lichaam van zijn vrouw weg heeft willen maken, maar hij houdt vol dat hij niet weet hoe ze om het leven is gekomen. De Rus zou niet hebben kunnen accepteren dat Julia van hem wilde scheiden.

Andrei K. is psychisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum. In een rapport dat twee deskundigen over hem schreven staat dat de kans op herhaling heel laag is. Ze adviseren wel tbs als straf. De deskundigen komen woensdag naar de rechtszaak, zodat alle partijen vragen aan hen kunnen stellen.



Rusland

De broer van Julia, die in Rusland woont, liet eerder weten waarschijnlijk naar de inhoudelijke behandeling van de zaak te komen. 'Ik doe mijn best, maar mijn vriendin is zwanger en ik weet niet of ik de financiële middelen heb.' Julia werd na haar dood herdacht in het Zeeheldentheater in Den Haag.