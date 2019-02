Weekendvoetbal in de hoofdklasse: zaterdag- en zondagvoetbal verdwijnt

REGIO - De gescheiden hoofdklasses in het amateurvoetbal op zaterdag en zondag gaan naar alle waarschijnlijkheid verdwijnen. De hoofdklasseclubs hebben een akkoord bereikt om weekendvoetbal te introduceren op het vijfde voetbalniveau van Nederland. De KNVB moet nu met een concreet plan komen.

Tijdens een bijeenkomst in het Gelderse Nijkerk - waar 64 hoofdklasseclubs aanwezig waren - stemden 48 clubs voor een samenvoeging van het zaterdag- en zondagvoetbal; het zogeheten weekendvoetbal.

Voordeel van deze opzet is dat er minder reistijd is voor de clubs en dat er meer derby’s worden gespeeld. Alphense Boys uit Alphen aan den Rijn speelt op dit moment in de zondag hoofdklasse B tegen ploegen als SV Meerssen, RKSV Minor en Groene Ster. Drie clubs die hun habitat in Zuid-Limburg hebben. In de nieuwe opzet zouden zaterdaghoofdklassers FC Rijnvogels uit Katwijk en Ter Leede uit Sassenheim de tegenstander kunnen zijn.



Speeldag discussiepunt

Grootste discussiepunt waar de KNVB zich nu over moet buigen is de speeldag. Het meest waarschijnlijk is dat zaterdag de standaardspeeldag wordt, behalve als twee zondagclubs tegenover elkaar staan. Die mogen dan uitwijken naar de dag des Heren.

De Tweede Divisie is al een weekendcompetitie. Als ook de hoofdklasses zullen bestaan uit samengevoegde zaterdag- en zondagclubs, moet ook de Derde Divisie hervormd gaan worden. Dit gaat waarschijnlijk in het seizoen 2020/2021 gebeuren.



Aangepaste regeling

In dat geval staat komend seizoen in het teken staan van aangepaste promotie- en degradatieregelingen, tenzij de KNVB beslist dat er geen aangepaste regeling voor promotie en degradatie nodig is. Dan zou de hervorming al in het seizoen 2019/2020 in kunnen gaan.

In West II (daar spelen bijna alle clubs uit Zuid-Holland) wordt dinsdagavond beslist of ook de lagere eerste elftallen voortaan weekendvoetbal gaan spelen. De elftallen in de tweede divisie, derde divisie en hoofdklasse vallen niet onder dit orgaan. Dit kan betekenen dat West II als enige deelafdeling volledig weekendvoetbal heeft.

De competitieopzet met weekendvoetbal telt alleen voor eerste elftallen, niet voor reserveteams

LEES OOK: KNVB past regels aan na kritiek op late afgelastingen