Menno (18) staat in de finale van The voice of Holland: 'Ik moet vooral genieten' Menno Aben | Foto: RTL

ALPHEN AAN DEN RIJN - Zanger Menno Aben uit Alphen aan den Rijn staat in de finale van The voice of Holland en had dat zelf eigenlijk niet verwacht. 'Ik was heel zenuwachtig tot het moment dat ik mijn naam hoorde. Toen voelde ik alleen maar vreugde.'

Tijdens de halve finale maakte de 18-jarige student indruk met zijn vertolking van 'I don’t want to miss a thing' van de Amerikaanse band Aerosmith. Ali B., coach van Menno, noemde het zelfs zijn beste optreden tot nu toe. Tekst loopt door onder de video

Aanstaande vrijdag strijdt de Alphenaar tegen Dennis, Navarone en Patricia voor de winst. Aan Omroep West vertelt hij dat hij het moeilijk vindt om zijn kansen in te schatten. 'Iedereen verschilt heel erg van elkaar. Het hangt er vooral vanaf wat de mensen leuk vinden.' Ali B. moet de zanger klaarstomen voor de finale van de talentenjacht. De The voice-coach benadrukt bij Menno dat hij vooral ook moet genieten van zijn optredens. 'En dat heb ik vrijdag ook zeker gedaan. Ik had er een goed gevoel over. Ik dacht bij mezelf dat als dit het laatste optreden was, het zo goed was. Ik kan zeggen dat ik ervan genoten heb.' LEES OOK: Menno naar liveshows The Voice: 'Als ik ga shoppen zie je mensen kijken'

'Zeker het begin' Door zijn deelname aan The voice of Holland lijkt Menno te zijn doorgebroken, maar hij is voorzichtig. 'Je moet veel geluk hebben. Zo'n programma helpt daar zeker bij. Maar het vergroot je bereik. Het is zeker het begin van iets.'