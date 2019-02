Ajax-supporters willen zondag naar Den Haag komen om te protesteren

DEN HAAG - Supporters van Ajax willen komende zondag in Den Haag protesteren tegen het besluit van de Haagse burgemeester Pauline Krikke om geen Ajacieden toe te laten bij de wedstrijd tussen de ADO Den Haag en Ajax.

'De demonstratie van Ajax-supporters zal worden gefaciliteerd', zegt burgemeester over het initiatief. De gemeente is nu samen met de politie bezig om te bekijken hoe het protest veilig en verantwoord kan plaatsvinden. 'Bij de beoordeling van demonstraties speelt de inhoudelijke boodschap geen rol', vervolgt Krikke.

Komende zondag om 12.15 uur staat de eredivisiewedstrijd tussen ADO en Ajax op het programma. De Amsterdamse supportersvereniging AFCA wil vanaf het moment van de aftrap tot aan het eindsignaal hun onvrede laten blijken over het besluit van burgemeester Krikke.



Vijf bussen

De supportersvereniging zegt met vijf bussen (249 supporters) af te reizen naar de Den Haag. Dit omdat ze het naar eigen zeggen niet eens zijn met het ‘absurde besluit gebaseerd op ongegronde argumenten’, van Krikke.

Ajax-supporters hebben inderdaad een kennisgeving gedaan voor een demonstratie komende zondag. Deze demonstratie zal worden gefaciliteerd. Momenteel wordt door gemeente en politie zorgvuldig bekeken hoe dit veilig en verantwoord kan. Dit gebeurt altijd op basis van de meest actuele informatie.



Gevoeligheden rond de wedstrijd

Bij de beoordeling van demonstraties speelt de inhoudelijke boodschap geen rol. Het is louter onze taak om samen met de partners in de driehoek te zorgen voor een veilig verloop. Daarbij gaat het erom dat de veiligheid van zowel de demonstranten als van inwoners, voorbijgangers en bezoekers van de stad wordt gewaarborgd.

Ik ken de gevoeligheden rond deze wedstrijd, waarbij geen Ajax-supporters welkom zijn. En ik snap dat deze demonstratie gevoelig ligt bij sommige mensen in Den Haag. Maar uiteindelijk geldt in dit land het grondrecht dat iedereen mag demonstreren voor haar of zijn zaak, waarbij wij goed kijken naar de veiligheid en de openbare orde.



'Stap naar normalisatie'

Begin november besloot de Haagse burgemeester dat de supporters uit Amsterdam niet welkom waren. 'Vanuit de intentie om de stap naar normalisatie dit jaar te zetten, hebben we met de politie, ADO, Ajax, de KNVB en andere betrokkenen gekeken of en hoe we dit jaar weer Ajax-supporters kunnen toelaten in het ADO-stadion en ADO-supporters in de Johan Cruijff Arena’, vertelde Krikke toen.

Daarna vervolgde ze: ‘In die gesprekken de afgelopen maanden bleek dat het draagvlak bij de supporters van ADO beperkt is, zowel voor het bezoeken van de wedstrijd in Amsterdam als voor het ontvangen van Ajax-fans in Den Haag.’



Sinds 2006 geen supporters welkom

Duels tussen Ajax en ADO worden sinds 2006 zonder supporters van de uitspelende club afgewerkt. Reden voor dat besluit was een gewelddadige bestorming van een supportershonk van ADO door hooligans van Ajax.

Fans van de Amsterdammers zijn volgende week woensdag ook niet welkom tijdens de halve finale van de beker tegen Feyenoord in De Kuip. Volgens de supportersvereniging van de Amsterdamse club gaat Ajax dat besluit nog bij de KNVB aanvechten.

