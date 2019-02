Deel dit artikel:













SP stelt Kamervragen over dood Orlando Boldewijn (17) Na de stille tocht werden bloemen bij 'Orlando's boom' neergelegd (foto: Regio15)

DEN HAAG - SP-kamerlid Michiel van Nispen heeft vragen gesteld aan de minister van Justitie en Veiligheid over de dood van Orlando Boldewijn. Een 27-jarige man uit Den Haag wordt vervolgd wegens betrokkenheid bij de dood van de 17-jarige Rotterdammer. Hij zou de jongen hebben achtergelaten in hulpeloze toestand. De SP heeft vragen over de maximum straf die daarop staat.

Geschreven door Anniek Enthoven

Politie- en rechtbankverslaggever

De 17-jarige Orlando uit Rotterdam kwam zondag 18 februari na een afspraak in Den Haag niet meer thuis. Hij was voor het laatst gezien in de Haagse wijk Ypenburg. Op 26 februari werd het lichaam van Orlando na een anonieme tip gevonden in het water De Blauwe Loper in Ypenburg. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) blijkt uit onderzoek dat de Hagenaar Orlando in de nacht van 17 op 18 februari in het water heeft zien liggen en hem daarin heeft laten liggen zonder hem hulp te bieden. Het OM gaat de man daarvoor vervolgen. Hij wordt verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg, dood door schuld en het nalaten om hulp te verlenen.

Overtreding, geen misdrijf Een rechter kan maximaal drie maanden celstraf opleggen voor het niet verlenen van hulp bij levensgevaar, omdat het om een overtreding gaat, niet om een misdrijf. SP-kamerlid Van Nispen vraagt zich af of dit leidt tot een passende straf: 'Geeft de strafmaat van maximaal drie maanden hechtenis op dit moment wel voldoende ruimte aan de strafrechter om in concrete gevallen een passende straf op te leggen?' De nabestaanden van Orlando Boldewijn laten via hun advocaat Sebas Diekstra weten: ' Iemand aan zijn lot overlaten waarop de dood volgt, zou minimaal als een misdrijf moeten worden aangemerkt met daarbij de dreiging van een serieuze maximale gevangenisstraf.'