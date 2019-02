Centrum van Leiden wordt komende jaren deels autoluw

De Hooglandse Kerkgracht in Leiden is al autovrij. | Foto: Robbert van Cleef

LEIDEN - De komende jaren bekijkt Leiden of het historische centrum leefbaarder gemaakt kan worden door het aantal auto’s terug te dringen. Dat schrijft het college van B en W in een lijvig stuk, waarin de visie op het centrum van Leiden voor de komende jaren uiteen wordt gezet. Daarbij is veel aandacht voor de bereikbaarheid van de binnenstad.

Door de economische groei is er meer verkeer in Leiden. Niet alleen van bezoekers en forenzen, maar ook zijn er steeds meer bezorgdiensten. Bovendien moeten ook winkels bevoorraad worden. Leiden wil om het centrum leefbaar te houden dat inwoners vaker gebruik maken van de fiets en het openbaar vervoer.

Waar en hoe de auto uit het centrum geweerd wordt, is nog niet duidelijk. Het plan wordt in overleg met de bewoners en ondernemers uit het gebied opgesteld, zo staat in het gemeentelijk stuk te lezen. Dit jaar start de gemeente een eerste pilot.



Nieuw parkeerbeleid

Belangrijke aandachtpunten bij de pilot zijn de verkeerskundige uitdagingen, zoals de bereikbaarheid binnen venstertijden, de bereikbaarheid voor hulpdiensten en alternatieve parkeermogelijkheden voor bewoners op loopafstand. Dit wordt allemaal bekeken in samenhang met een nieuw te ontwikkelen parkeerbeleid.

Leiden wil daarnaast werken aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de stad voor mindervaliden en kinderwagens. Het college wil dat vooral doen door ondernemers en bedrijven hiervan bewust te laten worden, zodat ze de juiste maatregelen kunnen nemen.



Fiets fout = fiets weg

Hoe de OV-bussen straks door de stad zullen gaan rijden, wordt onderzocht. Bekeken wordt of het mogelijk is de bussen uit de drukke Stationsweg en Steenstraat te weren. Tegelijkertijd wordt ook bekeken of het parkeren van auto's en fietsen verbeterd kan worden, vooral in het stationsgebied.

Hier wordt extra ingezet op het 'fiets fout is fiets weg'-beleid om de overlast van fietsen daar zoveel mogelijk te beperken. Bovendien worden weesfietsen in de stad geregeld opgeruimd.



Proef met museumlijn

Om treinbezoekers aan de binnenstad service te verlenen, komt er een proef met een museumlijn. Deze lijn verbindt Corpus en Naturalis via het Leiden Centraal aan de verschillende musea in de binnenstad.

Bezoekers worden op die manier gestimuleerd om ook nog een bezoek aan de binnenstad af te leggen voordat ze huiswaarts gaan.