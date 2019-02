Containers voor hangjongeren in Noordwijk: 'Buurt is het er niet mee eens'

NOORDWIJK - De gemeente Noordwijk wil containers voor hangjongeren plaatsen in de wijk Boerenburg. De hangplek moet aan het Gruenepad komen en overlast in de wijk voorkomen. Maandagavond was er een bijeenkomst om wijkbewoners in te lichten.

Vlak voor de zomer kondigde de burgemeester een noodverordening af in Boerenburg, na overlast in de wijk. Er waren auto's in brand gestoken op het Rederijkersplein, er werd gehandeld in drugs en buurtbewoners voelden zich geïntimideerd.

Om de problemen een halt toe te roepen, richtte de gemeente de 'Taskforce Boerenburg' op, er kwam onder andere een extra straatwerker.De rust lijkt inmiddels teruggekeerd.



Rauw op het dak

Om dat zo te houden moet er een plek voor jongeren komen. 'Een aantal jongeren geeft aan geen plek te hebben in Boerenburg waar zij kunnen hangen zonder overlast te veroorzaken', aldus de gemeente in een brief aan de bewoners.

Vorige week kregen ze een brief in de bus waarin staat dat de gemeente jongeren een kans wil geven om een ontmoetingsplek te creëren aan het Gruenepad. Het viel rauw op het dak van veel bewoners, zegt bewoner en bestuurslid Rienjan van Damme van wijkvereniging Boerenburg-Noordwijk. Maandagavond was er een bewonersbijeenkomst over het plan.



Bewoners zijn het er niet mee eens

'Buurtbewoners waren teleurgesteld, ze waren het er niet mee eens. Ze vinden dat de containers veel te dichtbij de huizen komen te staan, maar de beslissing lijkt al te zijn genomen', zegt Van Damme.

Ook voor de wijkvereniging kwam de hangplek uit de lucht vallen. 'We kregen opeens een brief, ze hebben niet met ons gesproken. We zijn verbolgen dat het achter onze rug is omgegaan.' De wijkvereniging stelde voor om de wijkvereniging ook een plek te geven in de containers.



Geen wijkgebouw

'Maar dat zagen ze niet zitten.' De vereniging is vorig jaar opgericht en heeft geen wijkgebouw. 'Terwijl we juist een wijk zijn die een wijkgebouw nodig heeft. Je zou het goed kunnen combineren met de jongeren. Als wij ook van de containers gebruikmaken, heb je meer sociale controle. En dan kunnen we ook af en toe wat organiseren. Zorg dat er wat leuks komt voor iedereen', zegt Van Damme.

Het CDA wil dinsdagavond tijdens de raadsvergadering een motie indienen waarin de partij voorstelt om het gebruik van de containers te combineren. Fractievoorzitter Theo Alkemade: 'We willen kijken of de wijkvereniging ook gebruik kan maken van die plek. Gebruik de containers dubbel.'

