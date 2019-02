Veiligheidsregio Haaglanden maakt video over explosie Jan van der Heijdenstraat

Hulpdiensten bij de woning na explosie in Jan van der Heijdenstraat (Foto: Regio 15)

DEN HAAG - De Veiligheidsregio Haaglanden heeft een videojournaal gemaakt over de inzet van de brandweer in de Jan van der Heijdenstraat. Vanaf het moment van de melding van de explosie tot en met de redding van Sharwin die uren onder het puin lag.

Brandweerlieden en ambulancemedewerkers vertellen over hun ervaringen tijdens de operatie. Als ze ter plaatse zijn horen ze mensen schreeuwen en roepen, maar ze kunnen niet zomaar naar binnengaan. Razendsnel wordt de situatie van het pand bekeken, want 'veiligheid gaat voor alles'. De bevelvoerder besluit naar binnen te gaan, met in het achterhoofd dat er nog ontploffingsgevaar kan zijn.

Ze leggen uit waarom er bepaalde beslissingen werden genomen. Zo komt het moment dat de bevelvoerder via de portofoon de opdracht geeft dat iederen direct het pand uit moet. Er worden plannen gemaakt om de reddingsoperatie op een andere manier aan te pakken. Iemand komt op het idee om mensen van het Specialisme Technische Hulpverlening op te roepen. Dit STH-team heeft veel ervaring met dit soort situaties.



Ambulancepersoneel speelt belangrijke factor

Terwijl leden van de brandweer en het STH-team bezig zijn met de redding van Sharwin, overlegt het personeel van de ambulancedienst over hun taak. Wat gaan ze doen als het slachtoffer onder het puin vandaan gehaald wordt? Het Mobiel Medisch Team is op alles voorbereid en kan als het nodig is direct gespecialiseerde hulp verlenen.

En dan na bijna acht uur wordt duidelijk dat Sharwin bevrijd is. Een enorme opluchting voor alle betrokkenen. Er zijn spullen klaar gezet om de privacy van het slachtoffer te beschermen. Achter een scherm gaat de brancard naar de ambulance. Dan trekt iedereen zich terug uit het pand dat nog altijd instabiel is. Er ontstaat een soort van cirkel van hulpverleners. Een unieke klus is geklaard.

