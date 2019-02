Hillegommer (50) bewerkt licht verstandelijk beperkte collega met ijzeren staaf

HILLEGOM - Nog altijd is het de grote vraag waarom een 50-jarige HiIlegommer vorig jaar zijn collega in een aardappelengroothandel meerdere malen met een zware, ijzeren staaf op het hoofd sloeg. Het slachtoffer liep blijvend letsel op. Zo is hij deels zijn zicht kwijt en loopt hij met een rollator. Justitie eiste dinsdag zeven jaar cel tegen de verdachte.

Het ging mis op 8 november in de aardappelgroothandel in Hillegom. Het was een stressvolle dag omdat er grote afnemers op bezoek zouden komen en daarvoor moest het bedrijf er keurig uitzien. Als floormanager was de verdachte daarvoor verantwoordelijk.

De floormanager sprak de medewerker aan omdat die zich naar zijn idee niet voldoende zou inspannen. Toen die daarop een misplaatste opmerking terug maakte, ging bij de verdachte een knop om, aldus de aanklager.



Vastgelegd op camera

De verdachte pakte een ijzeren staaf en sloeg de medewerker, die licht verstandelijk beperkt is, van achteren op diens hoofd. Het slachtoffer was meteen knock-out maar toch ging de verdachte verder met slaan, zo is vastgelegd op een bewakingscamera.

De verdachte liep daarna even weg maar kwam terug toen hij een teken van leven zag, om nogmaals met de staaf op zijn hoofd te slaan. Toen een stagiair ontdekte wat er was gebeurd, belde die 112. Zwaargewond werd het slachtoffer afgevoerd naar het ziekenhuis. Nog altijd is hij niet hersteld en het is de vraag of dat ooit zal gebeuren.



Raadsel

Het is volgens de aanklager een raadsel waarom de floormanager, die heeft bekend, dit heeft gedaan. Hij heeft geen strafblad of psychische problemen.

De aanklager noemde het schokkend dat de verdachte als leidinggevende zijn medewerker zo ernstig heeft mishandeld.