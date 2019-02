Krikke: Ajax-supporters mogen demonstreren in Den Haag

DEN HAAG - 'De demonstratie van Ajax-supporters zal worden gefaciliteerd', zegt burgemeester Krikke. De Ajacieden willen demonstreren tegen het besluit van de Haagse burgemeester Pauline Krikke om geen Ajacieden toe te laten bij de wedstrijd tussen de ADO Den Haag en Ajax komende zondag. Waar het protest plaatsvindt is nog onbekend.

Komende zondag om 12.15 uur staat de eredivisiewedstrijd tussen ADO en Ajax op het programma. De Amsterdamse supportersvereniging AFCA wil vanaf het moment van de aftrap tot aan het eindsignaal hun onvrede laten blijken over het besluit van burgemeester Krikke.

De gemeente is nu samen met de politie bezig om te bekijken hoe het protest veilig en verantwoord kan plaatsvinden. 'Bij de beoordeling van demonstraties speelt de inhoudelijke boodschap geen rol', zegt de burgemeester. 'Het is louter onze taak om te zorgen voor een veilig verloop. Daarbij gaat het erom dat de veiligheid van zowel de demonstranten als van inwoners, voorbijgangers en bezoekers van de stad wordt gewaarborgd.'



Grondrecht dat iedereen mag demonstreren

'Ik ken de gevoeligheden rond deze wedstrijd, waarbij geen Ajax-supporters welkom zijn', licht burgemeester Krikke toe. 'En ik snap dat deze demonstratie gevoelig ligt bij sommige mensen in Den Haag. Maar uiteindelijk geldt in dit land het grondrecht dat iedereen mag demonstreren voor haar of zijn zaak, waarbij wij goed kijken naar de veiligheid en de openbare orde.'

In september 2017 keurde Krikke in eerste instantie ook een demonstratie van de Ajax-supporters goed. Groep de Mos tekende toen protest aan. Supporters van Ajax laten demonstreren tijdens de wedstrijd tegen ADO Den Haag was volgens de politieke partij vragen om problemen.



Doel protest bereikt

Uiteindelijk besloten de Ajacieden zelf dat het protest niet doorging. Volgens de supporters werd er serieus overlegd over het het meenemen van Ajax-supporters naar uitwedstrijden van ADO Den Haag. Daarmee was toen het doel van het protest bereikt.

