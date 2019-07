Stapelwolken en zon? Let dan op, juist nu verbrand je extra snel!

Je zou denken dat je op een onbewolkte dag meer uv-straling op je huid krijgt, maar dat is dus niet zo. Bij een licht- tot halfbewolkte lucht krijg je tot twintig procent meer uv-straling op je huid. 'Dat komt omdat de uv-straling wordt weerkaatst op de wolken en ook die straling komt op je huid. Wanneer er meer bewolking is, neemt de zonkracht in het algemeen wel weer af', aldus Mizee.

Vooral in het voorjaar en de vroege zomer is de kans dat je huid verbrandt vrij groot. 'De huid is dan na de winter nog niet gewend aan de toenemende hoeveelheid zonneschijn. In de zomer en het najaar komt de zon geleidelijk weer lager te staan en is de huid met een bruinere huid beter beschermd tegen de uv-straling.'



Uv-straling tijdens een wolkloze dag (dikke lijn) en een licht bewolkte dag (dunne lijn):

Ook in het water

Bekender is dat je op of langs het water sneller verkleurd. 'Dit klopt ook zeker. Het is zelfs zo dat je ook als je in het water ligt sneller verkleurd. Ook als je een meter onder water ligt', aldus Mizee.

En dat niet alleen: zelfs als je naast een witte muur zit neem je meer uv-straling op. Ook onder de uitgeklapte parasol neem je nog uv-straling op, al is dat wel aanzienlijk minder dan als je in direct zonlicht zit.

