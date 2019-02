Afgebrande strandpaviljoen Blue Lagoon weer in aanbouw

DEN HAAG - Het Scheveningse strandpaviljoen Blue Lagoon wordt volledig herbouwd. In april 2018 brandde de strandtent van de familie Ludovici volledig af. Op 1 maart zal het samen met alle andere paviljoens weer open gaan.

Het strand in Scheveningen is veranderd in een grote bouwplaats. Trucks rijden af en aan met onderdelen. Op 1 maart mogen alle strandtenten weer open. De eigenaren zijn daarom druk bezig met de opbouw van hun paviljoens. Voor eigenaresse Lindsey Ludovici van Blue Lagoon een bijzonder moment. Haar nieuw ontworpen paviljoen gaat volgende week open.

Van Blue Lagoon was er na de brand op 19 april 2018 niks meer over. Het familiebedrijf kon wel razendsnel een tijdelijke leentent verkrijgen. In het zomerseizoen bleef de Blue Lagoon dus open. Maar voor de eigenaresse Lindsey Ludovici was dit niet ideaal. 'Die zaak was prima, maar het is niet jouw eigen zaak. Door de kleinere capaciteit was het was vorig jaar wel even behelpen.'



Brandveiligheid

Het paviljoen krijgt een Balinese stijl met een tropische sfeer. Samen met haar vriend ontwierp Ludovici het gehele pand. Natuurlijk werd er ook gedacht aan de brandveiligheid. Het brandmeldingssysteem krijgt een flinke update.

LEES OOK: Strandtent Blue Lagoon op Scheveningen volledig in vlammen op