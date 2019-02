Deel dit artikel:













Man (32) uit Gouda opgepakt voor sleutelkastje-overvallen Horst Inbreker probeert een voordeur open te krijgen | Foto: ANP

GOUDA - Een 32-jarige man uit Gouda is dinsdagmorgen opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij twee woningovervallen in het Limburgse Horst. Daarbij raakten twee mensen gewond, een van de slachtoffers is een 91-jarige vrouw.

De man uit Gouda kon de woningen binnenkomen door sleutelkastjes bij de woningen open te breken. Mogelijk is hij verantwoordelijk voor meer vergelijkbare overvallen. Dat wordt nog onderzocht door de politie. Later op de dag is ook een 32-jarige vrouw uit het Limburgse Geleen opgepakt. Zij wordt verdacht van heling, meldt de politie.

Frustratie Het is niet nieuw dat criminelen een woning binnenkomen nadat ze sleutelkastjes hebben opengebroken. Dat gebeurt de laatste tijd vaker in Limburg. De speciale kastjes zijn vaak bij mensen aan de muur bevestigd zodat onder andere zorgverleners makkelijk de woning in kunnen. Joep Patijn van de Limburgse politie uitte dinsdag al zijn frustratie over de sleutelkastjes, meldt 1Limburg. Ze zouden een inbraak of overval te makkelijk maken, omdat ze zo eenvoudig open te breken zijn.