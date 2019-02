Minder regels voor inrichting van Leidse terrassen

LEIDEN - De gemeente Leiden is van plan de Leidse terrasregels te versoepelen, mits ondernemers rekening blijven houden met de historische binnenstad. Dat staat in een gemeentelijk stuk waarin beschreven wordt hoe het centrum van Leiden zich de komende tien jaar zal ontwikkelen.

Horeca-ondernemers klagen al een paar jaar over de vele regels waaraan ze moeten voldoen, in het bijzonder over terrasregels. De voornaamste klacht is dat er zoveel regels zijn over hoe een terras eruit moet zien, dat het nauwelijks werkbaar is voor de ondernemer. De gemeente Leiden is met Koninklijke Horeca Nederland afdeling Leiden in gesprek over andere inrichtingseisen van de terrassen. Leiden wil zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de ondernemer, maar het terras moet wel bij de historische binnenstad blijven passen.

Wie niet op een terras wil zitten kan binnenkort ook zelf zijn water tappen in het centrum. Er wordt namelijk onderzocht waar in de binnenstad een watertappunt kan worden geplaatst.



Groei hotelmarkt

Ook wordt gekeken of er nog uitbreiding voor horeca en hotels mogelijk is. Het Nederlands Bureau voor Toerisme voorspelt voor de komende jaren nog een forse groei van Nederlandse en internationale bezoekers. De hotelmarkt groeit, Leiden wordt meer en meer een congresstad en de gemeente Amsterdam heeft een hotelstop.

Onderzocht wordt nu of Leiden kan profiteren van de groei van de hotelmarkt, zonder dat de leefbaarheid van het historische centrum daarbij in het geding komt.

