Gewonde bij steekpartij op het Sumatra in Zoetermeer Steekpartij op het Sumatra in Zoetermeer | Foto: Regio15

ZOETERMEER - Bij een steekpartij op het Sumatra in Zoetermeer is dinsdagavond iemand gewond geraakt. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Die landde bij het Maximaplein, maar keerde vrij snel weer terug naar de thuisbasis. Het slachtoffer is in een ambulance behandeld en daarna naar het ziekenhuis vervoerd.

Over de aanleiding voor de steekpartij kan een politiewoordvoerder niets zeggen. Er is niemand aangehouden. De politie heeft onderzoek in de buurt gedaan. Volgens buurtbewoners zou het incident te maken hebben met een conflict dat al langer speelt. De woordvoerder kan dit niet bevestigen. LEES OOK: Politie lost waarschuwingsschot in Zoetermeer na beroving