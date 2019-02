Deel dit artikel:













Maasdijkers massaal naar vergadering over Polenhotel Veel demonstrerende Maasdijkers volgen de vergadering op een scherm | Foto: Dennis van Schie

WESTLAND - Enkele honderden inwoners van Maasdijk zijn dinsdagavond naar het gemeentehuis van de gemeente Westland in Naaldwijk gekomen. Ongeveer honderd kwamen in een demonstratieve optocht met de fiets. Ze protesteren tegen de mogelijke komst van een tweede Polenhotel in de gemeente.

De demonstrerende Maasdijkers vormden een lang lint op de wegen naar Naaldwijk.

De gemeenteraad van Westland praat dinsdagavond over de vestiging van een tweede hotel voor arbeidsmigranten, zoals het officieel heet, op bedrijventerrein Honderdland. De groep inwoners van Maasdijk is bang voor overlast en problemen.

Meerderheid is voor Een meerderheid in de Westlandse gemeenteraad is voor de komst van het Polenhotel. De komende jaren moet er onderdak gezocht worden voor zo'n tweeduizend buitenlandse werknemers. Alleen LPF Westland en Westland Verstandig waren kritisch. De raadzaal is niet berekend op zo'n massale belangstelling. Een groot aantal Maasdijkers volgt de vergadering daarom noodgedwongen via een scherm ergens anders in het gemeentehuis.