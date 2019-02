Deel dit artikel:













West Wekker: uitspraak in Haagse moordzaak en nieuwe fietsbrug Oegstgeest Fietsbrug De Navigator. Foto: Syb van Breda & Co

DEN HAAG - Goedemorgen! Wendell G. hoort of hij wordt veroordeeld voor de moord op zijn vriendin op de Haagse Leyweg, in januari 2017. En De Navigator wordt verwacht in Oegstgeest. Dit is de West Wekker!

Wat kun je vandaag verwachten:

De rechter in Den Haag doet uitspraak in de zaak tegen Wendell G. die ervan verdacht wordt zijn vriendin te hebben gedood. Het slachtoffer werd in januari 2017 zwaargewond gevonden in een huis aan de Haagse Leyweg, waarna ze overleed. Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie nog tien jaar cel tegen de man, maar de rechtbank liet hem niet veel later al vrij.

Een nieuwe fietsbrug, die op weg is van Friesland naar Oegstgeest, komt vandaag aan op de plek waar die de nieuwbouwwijken Oegstgeest aan de Rijn en 't Duyfrak in Valkenburg moet gaan verbinden. Het transport met de drie brugdelen vertrok gisteren bij het Friese bedrijf Solidd Steel Structures in Sumar.





Beeld: MeteoGroup

Ga je de weg op? Kijk Het weer : Het wordt een dag met ruimte voor de zon, afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft droog en er waait een matige zuidwestenwind. Het wordt 10 of 11 graden. Later deze week is er meer ruimte voor de zon.Ga je de weg op? Kijk hier of er files zijn! En dit moet je ook nog even weten:

In Madame Tussauds in Amsterdam wordt een volledig nieuwe interactieve Grand Prix Experience geopend. Bezoekers kunnen daar, onder toeziend oog van Sebastian Vettel, een rit rijden in een simulator en een pitstop maken. Tom Coronel is de eerste die de Experience betreedt en zal de ruimte feestelijk openen.

Het CDA in de Tweede Kamer twijfelt aan de kwaliteiten van de rekenmeesters van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), schrijft de NOS. De rekenmodellen zijn volgens CDA-Kamerlid Omtzigt niet controleerbaar. Uit antwoorden van het kabinet op zijn vragen blijkt dat het planbureau bij bijvoorbeeld de voorspelling van de verkoop van elektrische auto's er meer dan honderd procent naast zat.

De nieuwe sprinters SNG van NS hebben te kampen met kinderziekten. Sinds december rijden ze op de lijnen Den Haag-Haarlem en Leiden-Hoorn, maar ze hebben volgens De Telegraaf veel storingen. Soms vallen ze meerdere keren op een dag stil, klagen reizigers.

Vanavond op TV West: Water in Zicht

In Water in Zicht gaan we op ontdekkingsreis naar water in een deel van Zuid-Holland. We hebben spontane ontmoetingen in de natuur en stad afgewisseld met verhalen van mensen die werken met water. Een pure serie, waarin het water tegen je televisiescherm aanklotst. Fijne dag!