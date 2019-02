Deel dit artikel:













Onderzoek naar steekpartij in Den Haag Hulpdiensten in de Mariottestraat in Den Haag | Foto: Regio15

DEN HAAG - In de Mariottestraat in Den Haag is dinsdagavond een steekpartij geweest. Hulpdiensten zijn aanwezig, maar lijken vooral te wachten. Een woordvoerder van de politie kan niets meer zeggen dan dat 'de politie onderzoek doet naar een steekincident'.

De melding van de steekpartij kwam even voor 23.30 uur binnen. Er werden twee ambulances opgeroepen en ook een mobiel medisch team uit Rotterdam reed naar Den Haag. Later kwam er ook een wagen van de brandweer bij. Meer informatie ontbreekt nog.