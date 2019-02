Deel dit artikel:













Vechtpartij bij school Nieuwerkerk, leerling gewond Foto: John van der Tol

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Een 17-jarige scholier is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een vechtpartij in de buurt van een middelbare school in Nieuwerkerk aan den IJssel. Volgens de politie zou een ruzie daar uit de hand zijn gelopen.

Leraren van de school aan het Fresiaveld waren tussen de vechtende leerlingen gesprongen om de boel te sussen. Daarna werd een 15-jarige verdachte door agenten aangehouden. Volgens de politie hebben twee leerlingen aangifte gedaan. De 17-jarige scholier raakte lichtgewond. De vechtpartij is gefilmd en daarom is de politie op zoek naar beelden die kunnen helpen bij het onderzoek.