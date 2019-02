Politie-onderzoek bij Club Cobra in Zoetermeer

ZOETERMEER - De politie heeft dinsdagavond uitgebreid onderzoek gedaan rond Club Cobra aan de Amsterdamstraat in Zoetermeer.

Een deel van de omgeving werd afgezet met roodwitte linten en er werd gezocht op het grasveld en in struiken. Ook een politiehond werd ingezet.

Club Cobra werd eind december door burgemeester Charlie Aptroot twee weken gesloten, nadat er op de deur was geschoten. In de deur waren meerdere kogelinslagen te zien en er werden toen meerdere kogelhulzen gevonden. Na die twee weken mocht de club weer open, omdat er 'geen aanleiding was om een aanvullende maatregel te nemen'.



Veiligheidsplan

Wél stelde Aptroot als voorwaarde dat de eigenaar van Club Cobra een veiligheidsplan moest overhandigen. 'Voldoet dat veiligheidsplan niet, dan kan ik alsnog overwegen een aanvullende maatregel te nemen.' Het is niet bekend of er dinsdagavond weer op Club Cobra geschoten is.