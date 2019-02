Auto in Zoetermeer door brand verwoest

ZOETERMEER - Een auto die geparkeerd was aan de Streefkerkstraat in Zoetermeer is in de nacht van dinsdag op woensdag door brand verwoest. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.

Er gaan de laatste maanden veel auto's in vlammen op in de regio. In Den Haag was het vorig jaar bijna tweehonderd keer raak. Alleen in Amsterdam en Rotterdam vonden in 2018 nog meer autobranden plaats.

De afgelopen dagen is het vooral vaak raak in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Daar brandden in acht dagen tijd zes auto's uit.



Zorgen

Het Verbond van Verzekeraars maakt zich zorgen over het aantal auto's dat in brand wordt gestoken. Het Verbond raadt mensen dan ook aan hun auto's zo dicht mogelijk bij een lantaarnpaal te parkeren, vol in de aandacht.