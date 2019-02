Maasdijk krijgt ondanks protest tweede 'Polenhotel'

MAASDIJK - Een meerderheid van de Westlandse gemeenteraad heeft ingestemd met een tweede 'Polenhotel' in Maasdijk. Het nieuwe 'hotel' moet onderdak bieden aan zo’n 250 arbeidskrachten.

Voorstanders van het hotel waren de fracties van GemeenteBelang Westland, VVD, GroenLinks, PvdA , D66 en een merendeel van het CDA. Tegen de komst van een tweede hotel stemden de partijen LPF en Westland Verstandig. Toen een groot gedeelte van het CDA drie weken geleden omging, was een tweede 'hotel' een stuk realistischer.

Als belangrijkste argument wordt naar voren gebracht dat bedrijven in en om het Westland steeds meer werknemers nodig hebben. Deze komen veelal uit het buitenland, waaronder Polen.



Nieuw bestemmingsplan

Er ging volgens Dennis van Schie, journalist van mediapartner WOS, een heel traject vooraf aan de stemming in de gemeenteraad. 'De gemeenteraad moest in augustus terugkomen van reces. Er zat namelijk een gat in het bestemmingsplan en men kon ongebreideld hotels neerzetten. Toen is er een nieuw bestemmingsplan gerealiseerd.'

'Alleen een uitzendbureau had toen al een bouwplan voor een 'hotel' ingediend', vervolgt Van Schie. 'Dat bouwplan moest dus worden getoetst aan het oude bestemmingsplan.'



Op de fiets

Uit protest waren honderden inwoners van Maasdijk naar het gemeentehuis van de gemeente Westland in Naaldwijk gekomen. Ongeveer honderd inwoners kwamen in een demonstratieve optocht met de fiets.

De raadzaal was niet berekend op de massale belangstelling. Een groot aantal Maasdijkers volgde de vergadering daarom noodgedwongen via een scherm ergens anders in het gemeentehuis.

Nog drie 'Polenhotels'?

In totaal moet er de komende jaren onderdak worden gezocht voor tweeduizend arbeiders. Van Schie weet dat er locaties zijn gevonden voor de bouw van drie nieuwe 'hotels'. 'Het gaat om de locatie Elsenbosch in Naaldwijk (300 bedden)', vertelt hij. 'Een locatie aan de Lange Broekweg in Naaldwijk (290 bedden) en een plek aan de Arckelweg 30 in Poeldijk (86 bedden).'

'Daar zal ongetwijfeld tegen worden geprotesteerd', vervolgt de journalist. 'De mensen denken: prachtig dat de arbeidsmigranten een plek krijgen, maar niet bij ons in de buurt. De raad moet nog goedkeuring geven en dan kunnen we weer sentiment en vuurwerk verwachten.'

