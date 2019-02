Voorjaarsachtig weer keert terug: 'En dit kan nog wel een tijdje aanhouden'

DEN HAAG - Na een wat bewolkte dinsdag keert het mooie weer terug. Deze woensdag komen we alweer in de dubbele cijfers terecht en zo blijft het tot eind februari.

'Het is stabiel weer', vertelt Omroep West-weerman Huub Mizee. 'Dit wil vaak zeggen dat het rustig blijft, dat er geen buien tot ontwikkeling komen. Het onwikkelen van buien zal voorlopig ab-so-luut niet het geval zijn. Lange tijd niet. We hebben opnieuw te maken met een heel krachtig hogedrukgebied.'

De weerkaart lijkt volgens Mizee heel erg op die van de zomer van vorig jaar. 'Het hogedrukgebied ligt boven het midden van Europa. Er passeert deze woensdag nog een heel zwak frontje, een warmtefront. Daarachter komt er weer zachtere lucht onze kant op. Dat gaat deze woensdag nog wel gepaard met bewolking, met wolkenvelden. Maar daar zitten wel gaatjes in. Woensdagmiddag komt de zon er geleidelijk meer bij.'



Dubbele cijfers

Er staat een matige zuidwesten wind en de temperatuur is ver boven normaal. Het was woensdagochtend al een graad of vijf. 'Dat is eigenlijk de normale maximumtemperatuur voor deze tijd van het jaar', vertelt Mizee. 'Maar er komt deze dag heel wat bij. Dubbele cijfers alweer 's middags, het wordt ongeveer tien graden.'

En het weer zal de komende dagen alleen maar verbeteren. 'Komende avond en nacht zijn er opklaringen. De minima komen opnieuw uit op vijf of zes graden. Donderdag is er meer zon dan vandaag. Met wat hoge sluierbewolking, dus het is een beetje een wazig zonnetje. 's Middags wordt het dan zo'n twaalf graden. Vrijdag krijgen we nog meer zon, misschien met wat mist in de ochtend. Die dag staat er weinig wind en wordt het dertien, plaatselijk veertien graden.'



'Ietsje meer kans op neerslag'

In het weekend zal het weer volgens de Omroep West-weerman nauwelijks anders zijn. 'Volgende week kan dit ook nog een tijdje aanhouden. Tot het eind van de maand blijft het eigenlijk zoals het is.' Al is er dan wel 'ietsje meer kans' op neerslag. 'Maar voor mensen die een tuintje hebben, kan dat wellicht geen kwaad.'