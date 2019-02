Kinderziektes veroorzaken problemen bij sprinters op trajecten Den Haag-Haarlem en Leiden-Hoorn

REGIO - De sprinters die sinds december op de trajecten Den Haag-Haarlem en Leiden-Hoorn rijden, kampen met problemen. Sinds december komt maar 82 procent van deze treinen op tijd, in plaats van de gebruikelijke 92 procent. De NS laat weten dat vertraging normaal is bij een nieuw type trein.

Een NS-woordvoerder zegt dat de nieuwe Sprinter vaker op tijd is dan de gemiddelde nieuwe trein die wordt geïntroduceerd. Daar zullen de treinreizigers die afgelopen vrijdag reisden tussen Haarlem en Den Haag niet meteen aan denken. Volgens actuele cijfers van ProRail ging het nieuwe type sprinter vrijdag acht keer kapot, waardoor 130 treinen werden vertraagd.

De woordvoerder van de NS noemt het stilvallen of uitvallen van treinen vervelend voor treinreizigers. Het vervoersbedrijf werkt samen met de producent - de Spaanse treinfabrikant CAF - aan verbeteringen. 'We kijken goed naar meldingen en pakken zaken op', is er vanaf de burelen in Utrecht te horen. 'Soms gaat het om een technisch probleem, soms ligt het aan de afhandeling van een foutmelding.'

