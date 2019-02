OM eist 8 jaar cel en tbs met dwang tegen man die partner in stukken zaagde

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) eist acht jaar cel en tbs met dwang tegen de 41-jarige Rus Andrei K. Hij zou zijn vrouw Julia in januari 2018 hebben vermoord en in stukken hebben gezaagd in hun huis aan de Neptunusstraat op Scheveningen. De politie vond de lichaamsdelen een paar dagen later op het balkon van het appartement.

K. had Julia op 9 januari 2018 als vermist opgegeven. De baliemedewerkster vertrouwde de zaak niet. Toen agenten een paar dagen later het huis doorzochten, vonden ze de vrouw. Het lichaam van de Russische yogalerares werd in stukken gevonden in een kist met aarde op het balkon.

Andrei K. verklaarde woensdag in de rechtbank dat Julia was vreemdgegaan. Ze vroeg K. naar de huisarts te gaan voor een hiv-test, maar hij bleek niet besmet te zijn. 'Het was een afschuwelijke situatie, ik was er continu over aan het nadenken', zegt Andrei over het overspel van zijn vrouw. In de weken daarna hield hij Julia in de gaten, luisterde hij haar af en controleerde hij haar telefoon. 'Ik was geschokt door haar dubbelleven, ik wilde alles documenteren.'



Geesten in hoofd van K.

Op 7 januari ging het mis. Om 8.58 uur was de laatste keer dat de telefoon van Julia contact maakte met internet. Daarna is er ook geen ov-chipkaart of pinpas meer gebruikt. K. vertelt dat er die ochtend een heftige ruzie was. 'Julia sloeg me een paar keer. Ze vond dat ik haar niet ondersteunde in haar opleiding, dat ik haar zieke moeder niet hielp. Dat is niet waar.'

Volgens K. heeft hij Julia niet teruggeslagen. Hij herinnert zich dat Julia met haar rug tegen het bed aanzat en niet meer bewoog. 'Ik weet niet meer wat daartussen zat. Ik heb geesten, entiteiten, in mijn hoofd, die namen het over.' Tegen de politie zei hij dat ze was vertrokken na de ruzie, dat geloofde hij toen echt, zegt hij. Hoe Julia dood is gegaan weet K. ook niet meer. Volgens de rechter was ze gesmoord en gewurgd.



Lichaam in stukken zagen

Nadat Julia was vermoord, zaagde K. haar in stukken. 'Het was net alsof ik een passagier was in een auto', zegt K. hierover. 'Ik deed het onder invloed van de entiteiten.' De dag na de dood van Julia kocht K. een zaag, duct tape, zandcement, een rode kruiwagen en zakken aarde. K. zaagde het lichaam van Julia vervolgens in stukken in de badkamer.



Na het zagen maakte K. de badkamer helemaal schoon, want de dag daarna kwam de makelaar langs. K. deed de twaalf stukken die over waren van Julia in vuilniszakken en begroef ze. De lichaamsdelen werden gevonden in een kist op zijn balkon. Erbovenop lag veel hondenpoep en een bananenschil. 'Alsof ze vuilnis was', zegt de rechter.



Cel en tbs met dwang

Tijdens de rechtszaak kwam de toerekeningsvatbaarheid van K. ter sprake. Volgens de officier van justitie was hij al lange tijd depressief. De moord op zijn vrouw ziet de officier als opgekropte woede en niet als psychose, waardoor K. als toerekeningsvatbaar wordt gezien. Ook voor het in stukken zagen en wegmaken van het lichaam van Julia vindt de officier van justitie K. deels toerekeningsvatbaar.

Het Openbaar Ministerie eist daarom acht jaar cel en tbs met dwang tegen de Rus Andrei K. voor het doden en het in stukken zagen van zijn vrouw 30-jarige vrouw Julia.