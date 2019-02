Zaak Leyweg: Wendell G. vrijgesproken van doodslag op vriendin

DEN HAAG - Wendell G. is vrijgesproken van doodslag op zijn vriendin Olena Lyubysheva (42). Dat maakte de rechtbank Den Haag woensdagmiddag bekend. G. werd begin deze maand al vrijgelaten. De rechtbank heeft geen aanknopingspunten gevonden om vast te kunnen stellen welk geweld heeft geleid tot de dood van de vrouw. 'Er is geen wettig en overtuigend bewijs dat G. geweld heeft gebruikt waaraan zij is overleden.'

Het Openbaar Ministerie (OM) had tien jaar cel tegen G. geëist. Die heeft altijd ontkend dat hij bij de dood van de vrouw betrokken was. Hij zat al meer dan een jaar in voorarrest.

Lyubysheva werd 24 januari 2017 zwaargewond gevonden in het appartement van G. aan de Haagse Leyweg. Een dag later overleed ze in het ziekenhuis. G. is ervan overtuigd dat twee vrouwen die bij hem logeerden - een 24-jarige vrouw uit Den Haag en een 32-jarige vrouw uit Zoetermeer - zijn vriendin Olena hebben vermoord. De Russin stierf aan ernstig hersenletsel.



Op vrije voeten

Deze twee vrouwen werden ook aangehouden, maar kwamen al vrij snel op vrije voeten. Al worden ze nog altijd aangemerkt als verdachten.