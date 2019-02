Deel dit artikel:













Snode hartendief meldt zich: 'Het gebeurde in een dronken bui' Het gestolen hart van De Waag (onderin) in Leiden. Foto: Facebook De Waag

LEIDEN - Bij cafe-restaurant De Waag in Leiden keken ze afgelopen weekeinde vreemd op. Voor Valentijnsdag hadden ze een groot, lichtgevend hart gehuurd. Maar dat bleek ineens verdwenen. Na het terugkijken van videobeelden werd duidelijk dat een man in een groene jas het ding, even voor enen 's nachts, ongegeneerd onder zijn arm mee naar buiten had genomen. Maar de dader kreeg berouw en zo liep het verhaal toch nog goed af.

'We zijn in het hart geraakt', klonk het dinsdag cynisch. 'Ik hoop dat het weer gelijmd kan worden.', zei bedrijfsleider Melvin Dekker van de zaak aan de Aalmarkt. De brutale dief leek trouwens nog niet jarig: als hij zich niet snel zou melden, beloofde De Waag aangifte te doen. Maar zover hoeft het niet te komen, vertelt assistent-bedrijfsleider Lennard Angus woensdag opgetogen tegen Omroep West. 'Hij staat weer veilig in het pand. Iemand uit Voorschoten had hem meegenomen en had berouw.'

Dronken bui De man zag het bericht voorbij komen en besloot het lichtgevende hart subiet terug te brengen naar De Waag. 'Hij heeft ook excuses aangeboden. Waarom hij het ding meenam? Het gebeurde in een dronken bui, zei 'ie. Tja, dan doe je wel eens rare dingen.' Voor zover bekend is de lichtgevende decoratie - waarde bijna 1200 euro - onbeschadigd gebleven bij het hachelijke avontuur. Het ding was niet van De Waag zelf, maar was gehuurd. 'Nu kan hij gelukkig straks gewoon weer terug naar de verhuurder', aldus Angus. 'Dat scheelt weer een fikse schadepost.'