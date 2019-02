Politie trekt wapen: aanhouding met waarschuwingsschot in Lisse

LISSE - De politie heeft woensdagochtend in de Beethovenstraat in Lisse een 47-jarige man aangehouden. Bij de aanhouding loste de politie een waarschuwingsschot.

De politie kreeg woensdagochtend rond 8.15 uur een melding dat een minderjarige werd mishandeld in de Ooievaarstraat. Bij aankomst bleek de man uit de woning verdwenen. De minderjarige was bij aankomst niet ernstig gewond. Na een zoekactie werd de verdachte om 9.00 uur in dezelfde buurt aangehouden.

Bij de aanhouding bedreigde de man de politieagenten met een mes, waarna de politie een waarschuwingsschot lostte. De verdachte is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak.