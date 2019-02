Deel dit artikel:













Club Cobra in Zoetermeer opnieuw beschoten

ZOETERMEER - Club Cobra in Zoetermeer is dinsdagavond opnieuw beschoten. In de omgeving van de uitgaansgelegenheid aan de Amsterdamstraat werden enkele harde knallen gehoord en in de muur werden verschillende kogelinslagen aangetroffen. Dat meldt de politie.

Rond 23.30 uur kreeg de politie een melding dat er in de buurt van Club Cobra harde knallen waren gehoord. In eerste instantie bleek er niks aan de hand te zijn, maar na uitgebreid onderzoek van de politie bleken er in de muur van de club enkele kogelinslagen te zitten. De politie zette de omgeving af en maakte van de plek een plaats delict. Met behulp van een speurhond werden in de omgeving van Club Cobra enkele hulzen aangetroffen.

Al eerder beschoten Het is niet de eerste keer dat Club Cobra werd beschoten. Eind december werd de uitgaansgelegenheid door burgemeester Charlie Aptroot twee weken gesloten, nadat er op de deur was geschoten. In de deur waren meerdere kogelinslagen te zien en er werden toen meerdere kogelhulzen gevonden. Na die twee weken mocht de club weer open, omdat er 'geen aanleiding was om een aanvullende maatregel te nemen'.