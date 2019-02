Haagse strandtent kan het schudden

DEN HAAG - Vader en zoon Boekholt kunnen een expolitatievergunning van hun strandtent LEUK op het strand van Kijkduin wel vergeten, nu de Raad van State hun bezwaren woensdag in een definitieve uitspraak heeft verworpen.

Volgens de Raad heeft de burgemeester de vergunning terecht geweigerd, omdat er niet meer dan 20 strandtenten op het zuidelijke strand van Kijkduin mogen zitten. En er zijn al 20 vergunningen vergeven en meer willen B&W niet verlenen.

De Boekholts vinden dat oneerlijk en eisten tevergeefs alsnog een vergunning voor hun strandtent. Zij vroegen om een vergunning, omdat zij steeds gedonder hebben met controleambtenaren over wat ze nu wel of niet vanuit hun strandtent mogen verkopen.



Wel snackbar, geen terras

Feitelijk mag LEUK wel als snackbar fungeren, maar er mag geen terras zijn waar klanten hun etenswaren en drankjes drinken. Aan de grote onduidelijkheid wat ze nu wel en niet mogen verkopen en waar klanten wel en niet mogen zitten om wat te drinken en te eten, maakt deze uitspraak geen eind.

De Raad gaat in de uitspraak ook niet in op de belangrijke vraag of de gemeente Den Haag de Europese aanbesteedregels schendt door aan strandtenten exploitatievergunningen voor onbepaalde tijd te verlenen.



Te laat

Volgens de Raad hebben de Boekholts dat kritiekpunt formeel te laat in de beroepsprocedure naar voren gebracht en mag het bestuursrechtscollege daar niet meer inhoudelijk over oordelen.

Maar eerder tijdens de rechtszitting bleek al dat de gemeente de aanbestedingsregels gaat aanpassen om andere rechtszaken te voorkomen.