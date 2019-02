Den Haag verbiedt ballonnen: 'Dit is geen links verhaal'

Ballonnen in de lucht I Foto: ANP

DEN HAAG - Nog voor het eind van dit jaar wordt het overal in Den Haag verboden om ballonnen op te laten. De Partij voor de Dieren in de stad vraagt al jaren om zo'n verbod en krijgt nu van het nieuwe college gelijk. 'Het mag gewoon echt niet meer', zegt een woordvoerder van wethouder Richard de Mos (Buitenruimte, Groep De Mos).

'Kinderfeestjes met ballonen mogen nog gewoon, maar oplaten niet meer. Datzelfde geldt voor bruiloften', legt hij uit. Ook de wethouder zelf heeft er een duidelijke mening over.

'Ballonnen zijn hartstikke leuk en vormen geen probleem als ze na een feestje weer worden opgeruimd, maar het (commercieel) oplaten van ballonnen zorgt voor een berg zwerfafval waar een paard de hik van krijgt', aldus De Mos.



'Geen links verhaal'

'De restanten van ballonnen worden opgegeten door vissen, vogels en andere dieren. En zorgen daarmee voor veel dierenleed door verstrikking in linten of uithongering na het eten van ballonresten', vervolgt hij.

De Mos: 'Dierenwelzijn staan voor mij voorop. Dat is geen links verhaal, maar gezond realisme waarbij we voorkomen dat dieren onnodig verstrikt raken. En we vinden een schone stad superbelangrijk.'



Proefballonnen

De wethouder zelf staat bekend om zijn stroom aan proefballonnen. 'Die mag hij gewoon nog blijven oplaten en dat geldt ook voor alle andere politici op het Binnenhof, ongeacht welke partij', lacht de woordvoerder.

Wanneer het verbod precies ingaat is niet bekend, want eerst moet de algemeen plaatselijke verordening (apv) worden aangepast. Dat gebeurt nog voor het einde van dit jaar, bezweert De Mos.



Boete

Of Den Haag meteen streng gaat controleren is niet duidelijk. 'Maar we krijgen deze collegeperiode sowieso 25 extra handhavers erbij', zegt de woordvoerder.

Hoe hoog de boete straks wordt op het oplaten van ballonnen in Den Haag kon hij woensdagochtend niet zeggen.