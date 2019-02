Deel dit artikel:













Vrouw (30) vast na dodelijke steekpartij Den Haag Hulpdiensten in de Mariottestraat in Den Haag | Foto: Regio15

DEN HAAG - Een 30-jarige vrouw uit Den Haag is aangehouden in verband met de dodelijke steekpartij van dinsdagavond in een huis aan de Haagse Mariottestraat.

Gewaarschuwde agenten vonden het slachtoffer, een 36-jarige man, rond 23.15 uur en probeerden hem nog te reanimeren. Dat had geen succes. De man overleed in het huis in het Haagse Valkenboskwartier aan zijn verwondingen. De 30-jarige vrouw werd in het huis aangehouden en is naar het politiebureau gebracht voor verhoor. Haar betrokkenheid bij de steekpartij wordt onderzocht.