Jongen (15) gewond bij steekpartij Zoetermeer

ZOETERMEER - Het slachtoffer dat dinsdagavond gewond raakte bij een steekpartij aan Sumatra in Zoetermeer is een 15-jarige jongen. Dat maakte de politie woensdagmiddag bekend.

De steekpartij was rond 18.15 uur. Getuigen vertelden agenten dat er in de buurt ruzie was ontstaan tussen meerdere mensen. De 15-jarige jongen was een van hen.

De jongen is naar een ziekenhuis gebracht en is daar aan zijn verwondingen is behandeld. Tijdens de ruzie zou ook iemand geslagen en geschopt zijn. Agenten hebben gesproken met verschillende getuigen. Er is nog geen verdachte aangehouden.



Conflict dat al langer speelt

Volgens buurtbewoners zou het incident te maken hebben met een conflict dat al langer speelt. De politie kan dit niet bevestigen.