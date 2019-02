Deel dit artikel:













'Spannende' vaarroute voor nieuwe fietsbrug Oegstgeest De brug moet de nieuwbouwwijken Oegstgeest aan de Rijn en 't Duyfrak in Valkenburg met elkaar verbinden I Foto: Omroep West Het vervoer was een klus van formaat I Foto: Omroep West

OEGSTGEEST - Hij moet een flinke weg afleggen: fietsbrug de Navigator. De brug wordt woensdag vanuit Friesland naar Oegstgeest vervoerd per boot. Eenmaal daar moet 'ie de nieuwbouwwijken Oegstgeest aan de Rijn en 't Duyfrak in Valkenburg met elkaar gaan verbinden. Het laatste gedeelte van de vaarroute is spannend, vanwege de lage bruggen.

Geschreven door Maikel Coomans

'We hebben bij de A44 maar 20 centimeter speling. Gaat goed komen, maar wel spannend', aldus schipper Johan Aarnoudse. Alles is van tevoren opgemeten. Toen bleek al snel dat de brug bij Leiden te laag was. 'We zorgen dat het ponton waar de brug op ligt dan nog meer wordt gevuld met water, zodat het zwaarder wordt en dieper in het water komt te liggen.' Schipper Aarnoudse hoopt het zo net te gaan redden. LEES OOK: De Navigator klaar voor reis naar Oegstgeest