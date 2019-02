Zestien tips over seksueel misbruik 16-jarig meisje

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - De uitzendingen van de opsporingsprogramma's Team West en Opsporing Verzocht van dinsdagavond hebben tot nu toe zestien tips opgeleverd over een zedenzaak in Nieuwerkerk aan den IJssel. Een 16-jarig meisje is in een afgelegen gebied seksueel misbruikt door een man, die daarna onder andere zijn riem achterliet. De recherche onderzoekt de tips.

Het meisje van 16 was in februari 2018 op de scooter onderweg naar een feestje in Capelle aan den IJssel. Ze werd aangesproken door een man, die haar vroeg om een lift naar golfbaan Hitland in Nieuwerkerk aan den IJssel. Daar aangekomen bleek het clubhuis verlaten. Toen de twee terugreden over de Blaardorpseweg, zette de man een mes op haar keel.

In de bosjes werd ze seksueel misbruikt. Daarna nam de man haar mee naar een bankje op een afgelegen plek, waar hij hele verhalen over zijn leven vertelde en wit poeder snoof. Pas na een uur vroeg hij het meisje om hem af te zetten in de wijk Schollevaar in Capelle.



Riem en mes achtergelaten

Op de plek van het misbruik vond de politie het mes en de riem van de dader. De riem van het Italiaanse merk Santoni is één van de vele aanknopingspunten om de man te vinden. Daarnaast is er een volledig DNA-spoor van hem, maar zijn DNA komt niet voor in de databank.

Het gaat om een blanke man, die goed Nederlands spreekt. Hij maakte een nette indruk. Het meisje schat hem tussen de 25 en 28 jaar. Zelf heeft hij gezegd dat hij 32 jaar oud is. Hij had volgens het slachtoffer een bruin/rossig baardje.