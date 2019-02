Deel dit artikel:













Nog steeds geen toenadering tussen Soeboer en wethouder Het restaurant van Soeboer bij station Moerwijk in Den Haag. Foto: Soeboer

DEN HAAG - De gemeente Den Haag wil best praten met eigenaar Ragner Flink van restaurant Soeboer over hoe het nu verder moet met het Indonesisch restaurant Soeboer Garden. Maar alleen onder 'onaanvaardbare voorwaarden', vindt Flink. Vorige week gaf de Haagse rechtbank beide partijen de opdracht om weer om tafel te gaan zitten. Maar een oplossing in het conflict over het restaurant in de Haagse Moerwijk lijkt nog steeds buiten bereik.

De twee partijen liggen in de clinch over een aantal bijgebouwen en een volière met papegaaien bij de vestiging aan de Haagse Assumburgweg. In de hoogopgelopen ruzie zegt de gemeente het vertrouwen te zijn verloren in de Soeboer-eigenaar. Via-via hoorde Flink van de voorwaarden die de gemeente zou stellen aan het door de rechter opgelegde gesprek. 'Eerst moet ik de bijgebouwen weghalen en de dwangsom betalen. Die is inmiddels opgelopen tot 50.000 euro', aldus Flink woensdag. Maar zijn huurcontract, dat nog 5 jaar loopt, kan dan alsnog worden ontbonden. Gemeente: 'Geen mededelingen'

Of het klopt dat dit de eisen zijn van verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis (VVD), wil een woordvoerder van de gemeente woensdag niet bevestigen. 'De zaak zit nog onder de rechter én er zijn raadsvragen gesteld. Totdat de rechter uitspraak heeft gedaan doen wij geen mededelingen.' Inmiddels stijgt de wanhoop bij Flink, die in de loop der jaren de plannen voor zijn restaurant steeds heeft bijgesteld. 'Eerst sneuvelde het invalidentoilet in de tekeningen van de architect, daarna onze kantoorruimte en vervolgens de voorraadopslag.' De eigenaar van Soeboer is ervan overtuigd dat zijn bedrijf de sluiting van de vestiging aan de Assumburgweg niet zal overleven, gezien de investeringen die hij er de afgelopen jaren voor heeft gedaan. De geplaagde restauranteigenaar toont zich geslagen: 'Het is alsof ik tien kilometer per uur te hard heb gereden en nu zowel mijn rijbewijs als mijn auto moet inleveren.' Papegaaien overleven het niet

In de volière leeft een groep papegaaien. Die zijn niet zo eenvoudig te verhuizen volgens Flink: 'Die vogels hebben 25 jaar bij elkaar gezeten. Ze uit elkaar halen betekent hun dood. Dan kun je net zo goed de deuren van de volière openzetten. En je kunt de vogels niet in een kooitje stoppen. Ook dat overleven ze niet. Ze hebben een spanwijdte van 80 centimeter.' Volgens Flink zijn er veel steunbetuigingen; als er online een petitie zou worden gestart verwacht hij veel ondertekenaars. Want de fans zijn te vinden tot in alle lagen van de bevolking; minister-president Mark Rutte komt er ook graag. Op 27 februari doet de rechtbank uitspraak over de zaak tusen de gemeente Den Haag en Soeboer. LEES OOK: Gemeente is vertrouwen kwijt in Soeboer