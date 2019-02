Deel dit artikel:













13-jarige Naaldwijker van bed gelicht voor autobrand Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

NAALDWIJK - Een 13-jarige jongen is woensdagmorgen in Naaldwijk door de politie van zijn bed gelicht. Hij wordt er van verdacht begin deze maand een auto in brand te hebben gestoken aan de Esdoorn in Naaldwijk. Dat bevestigt een woordvoerster van de politie.

Dinsdag verhoorde de politie een andere verdachte in deze zaak en op basis daarvan is de Naaldwijkse jongen in alle vroegte aangehouden. De verdachte wordt verhoord en moet zich binnenkort voor de rechtbank verantwoorden voor zijn daden.