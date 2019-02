Zes jaar celstraf geëist voor gewelddadige woningoverval Scheveningen

DEN HAAG - Tegen drie Roemeense mannen tussen de 24 en 34 jaar oud is woensdag zes jaar celstraf geëist vanwege een gewelddadige woningoverval aan de Scheveningse Neptunusstraat in december 2017. Het drietal belde aan bij het huis en werkte de bewoner vervolgens tegen de grond.

Ze gaven de bewoner een aantal vuistslagen, rukten sieraden van zijn lichaam en bonden zijn handen en voeten vast. Een van de drie daders ging bovenop de Scheveninger zitten.

De anderen gingen op een staande klok af, waarin een kluis zat met enkele bijzondere gouden munten en 20.000 euro aan contanten. Nadat het drietal er vandoor was gegaan, kon het slachtoffer zichzelf vrij snel losmaken en belde hij 112.



Tip over het contante geld

Via DNA-sporen op het touw kwam de politie al snel bij de jongste verdachte uit en via hem kwamen ook zijn twee jaar oudere broer en een oom (34) in beeld. Alle drie de mannen bekenden in de woning te zijn geweest, al probeerden ze hun rol te minimaliseren.

De oudere broer had een relatie met een Delftenaar die tegelijkertijd goed bevriend was met het slachtoffer. Het vermoeden is dat die Delftenaar de oudere broer, al dan niet bewust, heeft getipt over het contante geld dat in de woning aanwezig was en over de vindplaats daarvan.



Pepperspray

Volgens de verdachten had de Scheveninger hen na het aanbellen met pepperspray bewerkt. Uit een soort zelfverdediging overmeesterden ze het slachtoffer. De aanklaagster van het OM verwees dit verhaal woensdag tijdens de zitting naar het rijk der fabelen.

De politie heeft in de woning aan de Neptunusstraat geen peperspray geroken en daar evenmin een spuitbus aangetroffen. Het slachtoffer, dat niet op de zitting aanwezig was, eist een schadevergoeding van ruim 24.000 euro. De rechter doet op 6 maart uitspraak.