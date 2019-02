Scheveningers kunnen tot vrijdag betaald parkeren terugdraaien

DEN HAAG - Bewoners en ondernemers in het Geuzen-, Staten- en Havenkwartier op Scheveningen hebben tot vrijdag de mogelijkheid om betaald parkeren in hun wijken terug te draaien. Dat kunnen ze doen door een enquête in te vullen. Sinds anderhalf jaar heeft de gemeente Den Haag hier betaald parkeren ingevoerd, omdat de parkeerdruk te hoog is.

Over de invoering van het betaald parkeren in het Statenkwartier en delen van Scheveningen is voorheen veel gediscussieerd. Na verzet uit de verschillende buurten werden de plannen iets aangepast. Op 30 november 2017 is het betaald parkeren uiteindelijk ingevoerd.

In het coalitieakkoord is vervolgens in mei 2018 besloten door Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks om het betaald parkeren in dit gebied opnieuw tegen het licht te houden - een grote wens van de grootste partij in de stad, namelijk Hart voor Den Haag/Groep de Mos. 'Zonder dat daar draagvlak voor is, heeft het stadsbestuur het betaald parkeren op Scheveningen fors uitgebreid. Zolang er geen draagvlak voor betaald parkeren is, kan er van invoering geen sprake zijn. Als het aan Groep de Mos ligt, wordt de uitbreiding van het betaald parkeren teruggedraaid', zo stond te lezen in het verkiezingsprogramma van de partij.



Aandacht voor enquête

De gemeente verstuurde naar alle bewoners en ondernemers brieven met daarin de enquête om zo het draagvlak voor het betaald parkeren te onderzoeken. Fractievoorzitter Arjen Dubbelaar en raadslid Jelle Meinesz van Hart voor Den Haag/Groep de Mos attendeerden de bewoners en ondernemers dat zij nog tot en met vrijdag de mogelijkheid hebben om de enquête in te vullen en op te sturen - in de hoop dat de meerderheid het betaald parkeren in het Geuzen-, Staten- en Havenkwartier op Scheveningen terugdraait. Deze dagen lopen zij alle brievenbus langs om flyers uit te delen.

Raadslid Meinesz: 'Als je ziet hoe het tot stand is gekomen, zijn we zeker tegen. Er is enkele jaren geleden een draagvlakonderzoek geweest in het Havenkwartier en zeventig procent. En tóch is het ingevoerd. We proberen er nu voor te zorgen dat iedereen in de gaten heeft dat ze vóór vrijdag de enquête moeten invullen.' Mocht een meerderheid de invoering van het betaald parkeren positief hebben ervaren, dan is de partij blij dat er door de gemeente nu wel goed is geluisterd naar bewoners en ondernemers.



'Betaald parkeren in belang van bewoners'

De bewoners en ondernemers in dit deel van Scheveningen reageren verschillend op de invoering van het betaald parkeren. 'Op het moment dat iemand z'n auto niet kwijt kan, is Groep de Mos de eerste die populistisch genoeg is om te zeggen dat Hagenaars hun auto niet kwijt kunnen en dat de gemeente daar iets aan moet doen', zegt Scheveninger Robert. Hij vindt dat de gemeente dit juist in het belang van de bewoners heeft ingevoerd. 'De gemeente doet dit om parkeerplekken voor bewoners te creëeren.' Een andere bewoner van Scheveningen, Dick, ziet dat ook zo: 'Het is niet leuk natuurlijk. Maar overal in Den Haag is betaald parkeren ingevoerd, dus waarom hier in Scheveningen niet?', vraagt hij zich af. 'Rondom de haven wordt overal gebouwd, steeds meer woningen, dus ook hier zul je er iets aan moeten doen.'

Een bewoonster van een wooncomplex aan de Dr. Lelykade ziet geen voordelen van de invoering van het betaald parkeren. 'In de avond staat het hier zo goed als leeg. En nu moet mijn bezoek betalen.' De bewoonster kan niet beoordelen of er meer parkeerplaatsen vrij zijn gekomen sinds de invoering van het betaald parkeren. 'Maar er was altijd nog wel een plekje vrij', weet ze wel te vertellen.



'Zakkenvullerij'

Eigenaar Niels Schavemaker van restaurant Kalf aan de Dr. Lelykade ziet dat anders. 'Het is niet te druk. Aan de overkant zijn tweehonderd parkeerplaatsen nooit bezet, ook niet met Pinksteren of Pasen. Het is gewoon bureaucratie, meer niet.'

De flyeractie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft in elk geval succes bij Sonja van Rijs van glashandel Piket. Op het moment dat ze een flyer in de handen krijgt gedrukt van raadslid Meinesz, tovert ze de brief van de gemeente - nog ongeopend - tevoorschijn. 'Het is hier niet te druk. Ik kan hier altijd mijn auto kwijt. Je kan hem niet hier voor de deur kwijt, maar dan zet je hem iets verder.' Ze vult ondertussen online de enquête in. 'Ik ben tegen betaald parkeren. Het is alleen maar zakkenvullerij.'

