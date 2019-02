Deel dit artikel:













Club Cobra in Zoetermeer moet een jaar dicht Kogelgaten in deur van Club Cobra na een eerdere beschieting | foto: Regio15

ZOETERMEER - Club Cobra in Zoetermeer moet twaalf maanden de deuren sluiten. Dat besluit heeft burgemeester Aptroot genomen nadat de club aan de Amsterdamstraat dinsdagavond voor de tweede keer in korte tijd werd beschoten. Daarnaast mag de club, als deze weer open is, niet meer na 1 uur 's nachts open zijn.

De politie kreeg dinsdag rond 23.30 uur een melding dat er in de buurt van Club Cobra harde knallen waren gehoord. In eerste instantie leek er niks aan de hand te zijn, maar na uitgebreid onderzoek van de politie bleken er in de muur van de club enkele kogelgaten te zitten. De politie zette de omgeving af en maakte van de plek een plaats delict. Met behulp van een speurhond werden in de omgeving van Club Cobra enkele hulzen aangetroffen. De kogels blijken te zijn afgeschoten vanaf de Engelandlaan. Dat betekent dat ze over de rails van de RandstadRail en een openbare weg zijn gevlogen wat volgens de burgemeester tot slachtoffers had kunnen leiden.

Club Magnum en El Sultana ook dicht Een andere beruchte club in Zoetermeer, Club Magnum, werd eerder al door de burgemeester een half jaar gesloten. Dit omdat er in korte tijd meerdere ernstige incidenten met wapens plaatsvonden. Er werd een handgranaat voor de deur gevonden en er werden schoten op de voordeur gelost. Magnum blijft tot en met mei van dit jaar dicht. De incidenten hadden ook gevolgen voor het restaurant dat boven Club Magnum zit, El Sultana. Dat is twee weken dicht geweest. Op voorwaarde dat de eigenaar met een veiligheidsplan zou komen, zou die zaak weer open mogen. Maar dat plan is nog niet binnen bij de gemeente en dus moet ook El Sultana twee weken langer dicht. Daarnaast waarschuwt de burgemeester dat bij een volgend incident El Sultana ook niet meer na 1 uur open mag.